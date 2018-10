Serie A2 - Riscatto Leonis Taylor ferma la Virtus Roma Bis Fortitudo

PRONOSTICI Serie B / Scommesse e quote 6^ giornata : il Perugia cerca riscatto al San Vito : PRONOSTICI SERIE B: le quote e le Scommesse sulle partite, posticipi validi per la sesta giornata del secondo campionato italiano, oggi 30 settembre 2018.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 12:52:00 GMT)

Serie B - Crotone-Brescia : riscatto rossoblu a 1 - 90 : Il Crotone prova a rialzarsi dopo i due ko di fila rimediati in campionato a distanza ravvicinata, sabato contro il Verona e martedì contro il Pescara. L’occasione arriva nel match di domani allo Scida contro il Brescia, dove, a spingere i rossoblu verso la vittoria sono i precedenti favorevoli. Nelle otto gare in casa giocate contro i biancoazzurri la squadra di Stroppa ha un bilancio di 5 vittorie, 3 pareggi e 0 ko. Dunque, gli analisti ...

Serie B - va a 1 - 90 il riscatto del Crotone : TORINO - Dopo i due ko di fila rimediati in campionato a distanza ravvicinata, sabato contro il Verona e martedì contro il Pescara, il Crotone prova il riscatto . L'occasione arriva nel match di ...

Serie A - Juve a punteggio pieno ma il Napoli segue. Riscatto Roma : Serie A – La Juventus chiama, il Napoli risponde. Prosegue il duello in vetta alla classifica di Serie A, con i bianconeri che in un quarto d’ora regolano la pratica Bologna e gli azzurri che, al San Paolo, rifilano il tris al Parma. Dybala, al primo gol stagionale, apre le marcature contro i felsinei e […] L'articolo Serie A, Juve a punteggio pieno ma il Napoli segue. Riscatto Roma proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Calcio Serie A - riscatto Inter : Bologna travolto 3-0 - in gol Nainggolan : L'Inter si impone per 3-0 in casa del Bologna nel primo dei due anticipi della terza giornata di Serie A. Le reti di Nainggolan al 67', Perisic all'82' e Perisic all'85'.

VIDEO / Milan-Roma (2-1) : gol e highlights. Il riscatto di Ricardo Rodriguez (Serie A 3^ giornata) : VIDEO, Milan-Roma (2-1): highlights e gol della partita. La sblocca Franck Kessiè, pareggio di Federico Fazio, ma la gara la decide allo scadere Patrick Cutrone (3^giornata, Serie A)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 11:44:00 GMT)

LIVE Inter-Torino in DIRETTA : spettacolo a San Siro - i nerazzurri cercano il riscatto in Serie A : Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Torino, valevole per la seconda giornata del campionato italiano di calcio 2018/19. A San Siro, alle ore 20.30, saranno in campo due squadre che vogliono immediatamente rifarsi dopo un esordio poco fortunato. I padroni di casa hanno la necessità di mettersi alle spalle il brutto ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo per ribadire le proprie credenziali nella corso verso lo Scudetto. I granata, invece, beffati ...