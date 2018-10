Serie A Frosinone | Stirpe | «Non cambierò Longo fino a quando sarà difendibile»

tuttosport

: Serie A Frosinone, Stirpe: «Longo difendibile fino a prova contraria» - MattiaMallucci : Serie A Frosinone, Stirpe: «Longo difendibile fino a prova contraria» - KickOffExtraTv : Stirpe: 'In caso di retrocessione in Serie B maxi sconto per gli abbonati' #Stirpe #Frosinone - Dalla_SerieA : SPAL-FROSINONE – PREVENDITA AT -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Per politica consolidata della Società - prosegue - voglio ricordare che non rinnoviamo contratti, a meno che non ci siano fuoriclasse, a giocatori attorno ai 30 anni. In questo caso noi chiamiamo i ...