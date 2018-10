Serie A Frosinone | Stirpe | «Dobbiamo dare tutti più per cambiare la situazione»

Serie A Empoli - Antonelli verso il rientro con il Frosinone : Empoli - L' Empoli sta per iniziare la settimana che lo porterà alla sfida contro il Frosinone . Gara spartiacque, uno scontro salvezza dove invertire un ruolino di marcia che ha suscitato qualche ...

Serie A Frosinone - il 13 ottobre amichevole con la Viterbese : ROMA - Il Frosinone di Moreno Longo , stanziato a Roma, nella giornata odierna ha svolto un allenamento pomeridiano: prima esercitazioni tattiche e poi partitella. Capuano ha lavorato in palestra ...

Serie A Torino-Frosinone 3-2 - il tabellino : TORINO - Vittoria del Torino sul Frosinone nell'anticipo dell'ottava giornata di campionato. Granata in avanti nel primo tempo con Rincon , raddoppio ad inizio ripresa con Baselli . Il Frosinone però ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Torino-Frosinone 3-2. Berenguer salva i granata dalla rimonta ciociara : Il Torino vince una pazza partita contro il Frosinone per 3-2 nel match valido per l’ottava giornata di Serie A: i granata, avanti con Rincon e Baselli, si fanno raggiungere da Goldaniga e Ciano prima del gol partita di Berenguer, che regala i tre punti ai piemontesi e lascia a secco i ciociari. Il primo tempo è di marca granata ed i padroni di casa passano in vantaggio al 20′ grazie a Rincon, che sfruttando una bella azione corale, ...