Sears | il primo grande magazzino a vendere di tutto | ha dichiarato fallimento

Sears - il primo grande magazzino a vendere di tutto - ha dichiarato bancarotta : Sears – la prima catena di grandi magazzini statunitense a vendere di tutto, considerata quasi un’istituzione negli Stati Uniti – ha dichiarato bancarotta. Era stata fondata a Chicago nel 1892 da Richard Warren Sears e Alvah Curtis Roebuck e inizialmente The post Sears, il primo grande magazzino a vendere di tutto, ha dichiarato bancarotta appeared first on Il Post.