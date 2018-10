Se voti Lega qui non puoi stare Leghista denuncia | Discriminata in

Pagelle/ Polonia-Italia (0-1) : i voti della partita (Nations League - Lega A) : Pagelle Polonia-Italia (0-1): i voti con i migliori e i peggiori giocatori visti in campo a Chorzow, nella partita valida nella quarta giornata della Lega A della Nations League 2018.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 23:12:00 GMT)

I NUMERI DEL DEF/ Un pasticcio che fa perdere voti a Lega e M5s : Il Governo ha cambiato alcune cifre della Nota di aggiornamento del Def. Il risultato non è soddisfacente e Lega e M5s perderanno voti.

Ungheria - alla Camera ok a mozione Lega-M5s pro Orban : “Accertare i motivi delle sanzioni”. Ma mancano 73 voti : La Camera ha approvato la mozione della maggioranza M5S-Lega sulla posizione da sostenere in sede europea nei confronti dell’Ungheria. Il testo – su cui c’era il parere favorevole del governo – impegna l’esecutivo, oltre a garantire la protezione dei diritti e dei valori dell’Unione Europea in rispetto di autonomia e sovranità di ogni Stato, anche ad attivarsi affinché il “Consiglio dell’Unione europea accerti ...

Marcello Foa presidente Rai con i voti di Lega - M5s e Forza Italia : La Commissione di Vigilanza parlamentare Rai ha dato semaforo verde alla nomina di Marcello Foa alla presidenza di viale...

Magenta - i musulmani accusano la Lega : “Chiesti i voti alle elezioni in cambio di una moschea e di un campo da cricket” : “Abbiamo avuto un incontro segreto con la Lega. In quell’occasione sono state fatte due promesse: una moschea e un campo da cricket. Tutto questo in cambio dei nostri voti alle elezioni comunali”. Muhammad e Shehroz, due giovani fedeli musulmani, convocano una conferenza stampa e raccontano la recente storia politica di Magenta, in provincia di Milano, dove nella primavera 2017 il centrodestra, grazie alla poderosa affermazione del ...

Ue - M5s : "votiamo sanzioni a Orban" - scontro con la Lega/ Ultime notizie - Salvini : "no processi a popoli" : Ue, M5s: "votiamo sanzioni a Orban", scontro con la Lega. Ultime notizie Ungheria, Salvini su voto a violazioni stato di diritto: "no processi a popoli"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 15:50:00 GMT)

Pagelle/ Portogallo-Italia : i voti della partita (Nations League Lega A - primo tempo) : Le Pagelle di Portogallo Italia: i voti della partita, il giudizio a tutti i protagonisti della partita che si è giocata per il gruppo 3 nella Lega A della nuova Nations League(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 21:31:00 GMT)

Lecce - case popolari e voti. Il gip : “L’ex assessore - su richiesta del senatore Marti (Lega) - provò a darne una a fratello boss” : L’ex assessore alla Casa di Lecce, Attilio Monosi, si interessò per assegnare una casa al fratello del boss della Scu “su esplicita richiesta di omissis e di Damiano D’Autilia“, ex consigliere comunale. Ed è dietro quell’omissis riportato dal gip del tribunale salentino Giovanni Gallo nell’ordinanza di custodia cautelare che ha colpito 7 persone lo scorso venerdì che l’inchiesta della procura di Lecce ...

Elezioni Svezia - l’estrema destra ha gli stessi voti della Lega. Nessuno però gli consegnerà il Paese : Si dice che soffiano venti neri in Europa un po’ ovunque, segno che le democrazie liberali vacillano, si incrinano. Nella realtà spesso e volentieri non va così, come successo in Olanda, in Francia, in Germania, in cui la paventata valanga dell’estrema destra si è arenata al momento delle Elezioni nazionali. Di estrema destra si è parlato anche per le Elezioni svedesi tenutesi lo scorso fine settimana. La Svezia, che viene da una coalizione di ...

Matteo Salvini lancia la 'Lega nel mondo' : così divora i voti fuori dall'Italia : Dopo la Lega e la Lega delle Leghe, il Carroccio punta ora al mondo , con la nomina di Paolo Borchia , a coordinatore federale della 'Lega nel mondo' . È, scrive il quotidiano Il Tempo , il modo con cui Matteo Salvini intende lanciare l' opa sul voto degli italiani all'estero in vista delle elezioni europee del 2019 , quelle che dovrebbero ...

Sondaggi Politici/ Governo Lega-M5s ‘a destra’ per il 49% : Salvini guadagna voti ‘ovunque’ : Sondaggi Politici elettorali, Governo Lega M5s è di destra o di sinistra? Salvini guadagna voti ovunque, con l'elettorato che cresce sempre più verso destra(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:53:00 GMT)