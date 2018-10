Se il tuo fidanzato ha molti anni meno di te

La fidanzata di Niccolò Ciatti : "Quando hai 20 anni non immagini di ritrovarti a stringere la mano del tuo fidanzato in fin di vita" : "Quando hai 20 anni non immagini di ritrovarti a stringere la mano del tuo fidanzato in fin di vita e di vedere e sentire determinate cose". A un anno di distanza alla morte di Niccolò Ciatti - il 22enne di Scandicci ucciso a calci e pugni mentre si trovava in vacanza a Lloret de mar - la fidanzata Ilaria ricorda quella chiamata ricevuta alle 5 del mattino, la corsa per raggiungerlo, il dolore, ingestibile, seguito alla sua morte. Ne ...