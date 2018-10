Scuola primaria - team di docenti specializzati in arrivo : L'impianto della controriforma è già previsto nel Documento di Economia e Finanza della legge di bilancio in via di approvazione. Il progetto è condiviso anche in Parlamento, dove nelle commissioni ...

Scuola - diplomati magistrale e concorso infanzia e primaria ultime notizie : Anief ‘E’ illegittimo’ : In una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il sindacato Anief torna a contestare la legittimità del concorso Scuola infanzia e primaria: in particolare l’ufficio legale del sindacato ritiene illegittima la selezione per ‘l’eventuale esclusione dei diplomati magistrale che hanno prestato il servizio tra il 1999-2009, i laureati di scienze della formazione primaria i cui anni di tirocinio non sono riconosciuti come servizio, ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria : svolgimento e come prepararsi per la prova orale : Cresce l’attesa per il bando relativo al concorso straordinario per la Scuola dell’infanzia e primaria in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento e dell’ulteriore requisito dei due anni di servizio negli ultimi otto nonché, per i relativi posti, del titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione. In attesa dell’uscita del bando, uscita prevista nelle ...

Concorso straordinario Scuola primaria e infanzia : il parere del CSPI : Il 9 ottobre scorso, in adunanza Plenaria, il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha esaminato la bozza di decreto che regolamenta il Concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia, introdotto dal Decreto Dignità (Legge 96 del 9 agosto 2018), pronunciandosi sulle modifiche necessarie per rendere il testo più chiaro e coerente rispetto alle previsioni del Decreto. CSPI sul Concorso straordinario per la scuola ...

Scuola - ministro Bussetti vuole più sport alla primaria : ecco il ddl Lega-M5S : ‘Occorre rivedere la disciplina relativa all’organizzazione delle attività sportive scolastiche’. Questo è quanto si legge nella nota di aggiornamento al Def, in merito ad un argomento finito nel dimenticatoio da ben 60 anni. Si partirà dalla Scuola primaria dove, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, verrà predisposto il reclutamento di docenti idonei all’insegnamento ...

Concorso per Scuola Infanzia e Primaria : bando - posti - titoli e assunzioni : La risposta alla domanda “Quando sarà pubblicato il bando per il Concorso straordinario Infanzia e Primaria?” non esiste ancora. Il Decreto Dignità stabilisce che il contenuto del bando…”è da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Ciò fa pensare che venga pubblicato tra ottobre e novembre, ma una data esatta non è possibile fornirla. Col bando si ...

Scuola - Bussetti chiede 20mila assunzioni in più : priorità infanzia - primaria e il Sud - tutte le novità del Def : Ventimila assunzioni in più rispetto al turnover, con priorità per la Scuola dell’infanzia e primaria. E’ una delle richieste formulate dal ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, al Mef, per un inserimento della misura nella prossima Legge di Bilancio 2019. Come riportato dal quotidiano ‘Italia oggi‘ (numero di martedì 9 ottobre), l’obiettivo sarebbe quello di aumentare la qualità del servizio e il tempo ...

Laureati RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA scuola, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA "MI PIACE" SULLA PAGINA FACEBOOK Il Miur, insieme al Coni (Comitato Olimpico Nazinale Italiano) e in collaborazione con il Cip (Comitato Italiano paraolimpico), ha avviato per l'anno scolastico 2018/2019 il progetto "Sport in classe". Si tratta di un progetto rivolto a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali e ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : nuovo intervento del senatore Pittoni : Il Presidente della Commissione Cultura al Senato, onorevole Mario Pittoni, è intervenuto nuovamente in merito al prossimo bando di concorso relativo alla selezione straordinaria per la Scuola dell’infanzia e per quella primaria, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo personale. concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie: nuovo intervento del senatore Pittoni L’esponente della Lega Nord ha citato i benefici ...

Scuola - infanzia e primaria ultime notizie : Miur - ecco i dati choc sul tempo pieno : Un articolo denuncia pubblicato dal quotidiano ‘Repubblica’ parla di ‘furto ai danni dei bambini del Sud’. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato i dati regionali in merito a chi fruisce delle 40 ore settimanali di lezione nelle scuole dell’infanzia e primarie: il fenomeno del mancato tempo pieno scolastico riguarda un po’ tutto il Sud. In Piemonte la media è del 57, nel Lazio è del 56 per cento. La Sicilia è ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati : Come riportato dal sito ufficiale della Flc-Cgil Scuola, si è tenuto ieri, come del resto preannunciato, l’incontro tra i tecnici del Ministero dell’Istruzione e le rappresentanze sindacali. Durante l’incontro si è discusso del concorso straordinario Scuola dell’infanzia e primaria, secondo quanto disposto dal Decreto Dignità. concorso straordinario Scuola infanzia e primaria: l’incontro Miur-sindacati I tecnici di ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : incontro Miur-sindacati per bozza DM : Le rappresentanze sindacali sono state convocate per domani, giovedì 20 settembre, per un incontro con i tecnici del Ministero dell’Istruzione: si discuterà anche e soprattutto del Decreto Ministeriale riguardante il concorso straordinario infanzia e primaria, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità. Decreto Ministeriale su concorso straordinario infanzia e primaria entro il 10 ottobre L’obiettivo del Miur sarebbe quello di ...

Concorso ordinario e straordinario Scuola primaria e infanzia : commenti di MSA : Pubblichiamo il comunicato stampa MSA sul Concorso ordinario e straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia. Concorso ordinario e straordinario per la scuola primaria e infanzia: Comunicato stampa MSA In data 13 settembre 2018 si è tenuto il primo incontro al MIUR con le organizzazioni sindacali relativo al Concorso per la scuola primaria e per l’infanzia, durante il quale l’Amministrazione ha affermato che entro fine anno si ...

Scuola primaria - le materie saranno insegnate (anche) in lingua inglese : La Scuola primaria è finalmente iniziata e sono tante le novità di quest’anno. Quella più particolare riguarda lo studio di alcune materie in inglese. Cosa significa? Semplicemente che gli alunni, secondo quanto indicato dal Miur, dovranno confrontarsi con la matematica, la geografia e la storia utilizzando anche un’altra lingua. Un nuovo modo per approcciarsi allo studio e per scoprire in modo più coinvolgente e istruttivo ...