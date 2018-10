Scuola | precariato e supplenze | ministro Bussetti annuncia ‘Presto un concorso per

Scuola - sul precariato Azzolina (M5S) : ‘Bisogna capire che in 3-4 mesi non si possono fare miracoli’ : La deputata del Movimento Cinque Stelle, Lucia Azzolina, è intervenuta al Movifest di Trecate (Novara), tenutosi nello scorso weekend. L’esponente pentastellata ha avuto modo di parlare di Scuola. Ecco uno stralcio del suo intervento, dove sottolinea, ancora una volta, l’impegno del suo partito per migliorare la drammatica situazione in cui versa la Scuola pubblica italiana. ‘Negli ultimi vent’anni abbiamo fallito ...

Scuola - precariato e diplomati magistrale ultime notizie : Pittoni ‘Nessuno si è preso la responsabilità’ : Il senatore Mario Pittoni, Presidente della commissione Cultura del Senato e responsabile Scuola della Lega, è intervenuto al convegno organizzato dal noto portale di informazione scolastica, TuttoScuola, sulla dispersione scolastica e intitolato “La Scuola colabrodo”. Pittoni ha avuto modo di parlare anche di precariato e della questione riguardante i diplomati magistrale. Pittoni sulla questione diplomati magistrale e precariato ‘Ho ...

Scuola - il sindacato tira le somme della sentenza UE sul precariato : Dopo 4 anni dalla causa Mascolo e dalla decisione della Corte di Giustizia europea per mettere fine al precariato , il presidente del sindacato della Scuola Anief, Marcello Pacifico , commenta l' ...

Scuola - precariato : è caccia ai supplenti - disastro assunzioni ma il Miur non si muove : Un avvio di anno scolastico 2018/9 problematico e non poteva essere altrimenti. E’ nuovamente caccia alle supplenze, diretta conseguenza del flop delle assunzioni docenti per il 2018/9. Sono ancora diverse le cattedre da assegnare e gli Uffici scolastici hanno preso in mano la ‘patata bollente’, cercando di trovare il maggior numero di soluzioni dalle convocazioni per scorrimento delle graduatorie di istituto. E’ ancora ...

Scuola - abuso precariato docenti e Ata ultime notizie : cresce l’attesa per l’esito della causa Rossato : C’è grande attesa tra i precari della Scuola per l’esito della causa Rossato in seno alla Corte di Giustizia Europea: se la sentenza, come ci si augura, sarà positiva, 300mila lavoratori della Scuola, tra docenti e personale Ata, assunti negli ultimi 10 anni e con oltre 36 mesi di servizio, potrebbero infatti essere risarciti con una cifra intorno ai 30mila euro. Lo rende noto il sindacato Anief, attraverso una nota pubblicata sul ...

Scuola - ultime notizie precariato : Pittoni ‘Non stringo accordi particolari con singole categorie’ : Il presidente della Commissione Cultura al Senato, Mario Pittoni, ha sinteticamente ribadito il proprio pensiero in merito ai problemi che affliggono il precariato del personale scolastico, in questo momento particolare per la Scuola, dove, purtroppo, si registrano importanti divisioni tra le varie categorie. Una breve ma emblematica frase scritta dal senatore leghista sul proprio profilo Facebook vuole riassumere quello che dovrebbe essere ...

Scuola - precariato e mobilità docenti : Azzolina-Malpezzi - vivace botta e risposta in TV : La deputata Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle e l’onorevole Simona Flavia Malpezzi del PD hanno dato luogo ad un botta e risposta nel corso del programma andato in onda su Raiuno, ‘Settegiorni’, nel quale si è parlato di precariato, di chiamata diretta e di cattedre al Nord e al Sud. Simona Malpezzi attacca il Governo: ‘Si illudono le persone’ ‘Lasciare maggiore autonomia alle scuole significa consentire ...

Scuola - precariato : Lucia Azzolina in TV ‘Obiettivo stabilizzare per dare dignità ai docenti’ : La deputata Lucia Azzolina del Movimento Cinque Stelle è intervenuta come ospite questa mattina, insieme, tra gli altri, al ministro Bussetti, della trasmissione ‘Rai Parlamento Settegiorni’. L’esponente pentastellata, come sappiamo, è stata al centro di furiose polemiche per la questione legata ai diplomati magistrale e alla riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento. Lucia Azzolina su Raiuno: ‘Il problema del ...

Scuola - Ministro Bussetti in TV su Raiuno : ‘Corpo docenti e precariato? Non è una domanda nuova’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è stato ospite questa mattina degli studi Rai, durante la trasmissione ‘Settegiorni’. E’ stato chiesto al Ministro, tra le altre cose, quali interventi sono in programma al fine di migliorare il sistema scolastico e quali punti della precedente riforma abbiano bisogno di essere modificati. Bussetti a Raiuno: ‘Su chiamata diretta siamo già intervenuti, l’alternanza ...

Scuola - precariato docenti e riapertura Gae : M5S ‘Concorsi biennali a copertura posti scoperti’ : Le dichiarazioni rilasciate dalle deputate del M5S, Alessandra Carbonaro e Lucia Azzolina, sulla riapertura delle graduatorie ad esaurimento, faranno certamente discutere.‘L’estensione della Gae? Una norma che avrebbe creato nuova precarietà nella Scuola – hanno dichiarato le due deputate pentastellate – Concentriamoci piuttosto sull’esaurire le graduatorie esistenti, come ha giustamente detto il ministro ...

Scuola - ultime notizie precariato docenti e Ata : Italia sotto la lente UE : L’Europa guarda alla situazione della Scuola pubblica Italiana ed, in particolar modo, alle denunce presentate dal personale precario AFAM, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dai docenti e dal personale Ata, dai lavoratori della Ricerca. A Bruxelles, come si legge nella nota pubblicata dal sindacato Anief, attendono la sentenza sulla causa Rossato (C-494/17) riguardante i risarcimenti spettanti al personale di ruolo per l’abuso dei ...

