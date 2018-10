Scuola | M5S | sotto attacco i diritti dei bambini in Veneto

Scuola - Governo Lega-M5S sotto attacco : ‘Fermiamoli subito’ - l’allarme PD : Dura presa di posizione della senatrice Simona Flavia Malpezzi, in merito alla manovra finanziaria che il Governo Conte si appresta a varare. L’esponente del Partito Democratico ha pubblicato un post su Facebook dove si afferma come l’esecutivo voglia mettere le mani nelle tasche degli italiani. L’appello di Simona Flavia Malpezzi è quello di fermare subito il Governo che intende gravare le future generazioni di un debito ...

Scuola - bufera sul M5S per ‘regionalizzazione docenti’ : Chimienti e Azzolina replicano : Nelle ultime ore, il personale scolastico sta discutendo in merito alla notizia secondo la quale, il Governo potrebbe prestare ascolto alle proposte di legge delle regioni Veneto, Emilia Romagna e Lombardia per quanto riguarda l’ipotetica ‘regionalizzazione’ del sistema di istruzione. Una notizia che ha suscitato l’indignata reazione della deputata del Movimento Cinque Stelle, Silvia Chimienti, la quale ha sottolineato ...

La Buona Scuola di Renzi vacilla : Pittoni (Lega) e Granato (M5S) fanno sul serio : Dopo il disegno di legge presentato dal Presidente della Commissione Cultura al Senato, Mario Pittoni (AS 753), arriva anche quello della senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura Granato (S. 763). Addio chiamata diretta e ambiti territoriali: Pittoni e Granato scalfiscono la Buona Scuola Entrambi i provvedimenti hanno come obiettivo quello di contrastare i contenuti della Legge 107, meglio conosciuta come Buona Scuola, ed in ...

Scuola - ministro Bussetti vuole più sport alla primaria : ecco il ddl Lega-M5S : ‘Occorre rivedere la disciplina relativa all’organizzazione delle attività sportive scolastiche’. Questo è quanto si legge nella nota di aggiornamento al Def, in merito ad un argomento finito nel dimenticatoio da ben 60 anni. Si partirà dalla Scuola primaria dove, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, verrà predisposto il reclutamento di docenti idonei all’insegnamento ...

M5S - vertice con Di Maio : no retromarce su Def - focus su Scuola e sanità : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Scuola - classi pollaio : M5S deposita la sua proposta di legge : Al Movifest di Trecate (Novara), tenutosi nello scorso weekend, la deputata del Movimento Cinque Stelle, Lucia Azzolina, ha parlato anche di bullismo contro gli insegnanti, di dispersione scolastica ma anche di classi pollaio. Lucia Azzolina sulla violenza contro gli insegnanti: ‘Ma vi sembra normale?’ ‘Stiamo intervenendo affinché la Scuola sia una Scuola di qualità, abbiamo bisogno che vengano formati da insegnanti motivati e ...

Usava l'auto blu per andare a prendere la figlia a Scuola : indagata a Torino l'ex consigliera M5s Montalbano : Il fatto risale al novembre 2017. L'ipotesi di reato è il peculato. La politica: 'Sono molto tranquilla e attendo di essere ascoltata dal magistrato'

Deborah Montalbano - ex M5s - indagata a Torino : usava l'auto blu per andare a prendere la figlia a Scuola : La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta sulla consigliera comunale Deborah Montalbano. Peculato il reato ipotizzato nel fascicolo affidato al sostituto procuratore Andrea Beconi per avere utilizzato, nel novembre 2017, l'auto di servizio per andare a prendere la figlia a scuola.A svelare il caso era stata la relazione dell'autista di Palazzo Civico. In seguito all'episodio, che aveva suscitato numerose polemiche, la Montalbano aveva lasciato ...

Scuola - sul precariato Azzolina (M5S) : ‘Bisogna capire che in 3-4 mesi non si possono fare miracoli’ : La deputata del Movimento Cinque Stelle, Lucia Azzolina, è intervenuta al Movifest di Trecate (Novara), tenutosi nello scorso weekend. L’esponente pentastellata ha avuto modo di parlare di Scuola. Ecco uno stralcio del suo intervento, dove sottolinea, ancora una volta, l’impegno del suo partito per migliorare la drammatica situazione in cui versa la Scuola pubblica italiana. ‘Negli ultimi vent’anni abbiamo fallito ...

Scuola - Gabriele Toccafondi attacca Governo M5S-Lega su reddito cittadinanza : L’ex sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Gabriele Toccafondi, ha lanciato un duro attacco al Governo Movimento5Stelle-Lega, in merito alla riduzione delle ore alternanza Scuola-lavoro. Il 46enne deputato di Alternativa Popolare ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook, all’interno del quale ha accostato la (di fatto) eliminazione dell’alternanza Scuola lavoro al reddito di cittadinanza: ...

Scuola - torna il 6 in condotta alle medie contro il bullismo : Lega-M5S contro la #BuonaScuola : La Lega vuole demolire, pezzo a pezzo, la Buona Scuola renziana e lo continua a fare proponendo il ripristino dell’istruzione obbligatoria del voto in condotta che fa media. Come si legge sulle pagine del quotidiano ‘Il Messaggero’, la proposta è stata presentata dal capogruppo in Senato, Massimiliano Romeo. Lo scopo principale sarebbe quello di contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo che, purtroppo, sono in ...

Scuola - torna il 6 in condotta alla medie contro il bullismo : Lega-M5S contro la #BuonaScuola : La Lega vuole demolire, pezzo a pezzo, la Buona Scuola renziana e lo continua a fare proponendo il ripristino dell’istruzione obbligatoria del voto in condotta che fa media. Come si legge sulle pagine del quotidiano ‘Il Messaggero’, la proposta è stata presentata dal capogruppo in Senato, Massimiliano Romeo. Lo scopo principale sarebbe quello di contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo che, purtroppo, sono in ...

Scuola - proposta di legge M5S per nuova materia alle secondarie di primo e secondo grado : La deputata del Movimento 5 Stelle, Vittoria Casa, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video all’interno del quale ha voluto illustrare una nuova proposta di legge lanciata dal partito pentastellato per l’introduzione di una nuova materia di studio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, si tratta dell’educazione sanitaria, quale materia finalizzata allo studio della salute e del benessere del cittadino. ...

Scuola - reclutamento : come si diventerà insegnanti col Governo Lega-M5S? : Per diventare insegnanti della Scuola, col Governo Lega-M5S si delinea un percorso fatto di abilitazione, concorso per docenti con servizio e concorso per laureati. In alcuni casi si tratta di provvedimenti annunciati, ma che ancora devono essere confermati. Partiamo a parlare del reclutamento della Scuola secondaria. reclutamento Scuola secondaria: correttivi al decreto 59/2017 Il Senatore Pittoni della Lega ha annunciato i correttivi al ...