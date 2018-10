SCUOLA Formazione iniziale | ecco perché Bussetti ha ragione ma solo a metà

Il premier Conte alla SCUOLA di formazione politica della Lega saluta il pubblico leghista : “Forza Italia” : “Forza Italia” così Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha salutato il pubblico che ha ascoltato il suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega. L'articolo Il premier Conte alla scuola di formazione politica della Lega saluta il pubblico leghista: “Forza Italia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

SCUOLAZoo - candidati rappresentanti di Istituto : primo weekend di formazione a Milano : Di seguito il comunicato stampa ScuolaZoo giunto alla nostra Redazione con preghiera di pubblicazione. #STUDYHARDPARTYHARD, #NONSINASCErappresentanti, #SOFTSKILLSPERILFUTURO ScuolaZoo, ecco il primo weekend di formazione a Milano per i candidati rappresentanti di Istituto Milano, 12 ottobre 2018 – Si terrà domani l’VIII° weekend R.I.S., acronimo che sta per rappresentanti di Istituto ScuolaZoo: il progetto firmato ScuolaZoo per migliorare la ...

Candidati rappresentanti istituto SCUOLAzoo - al via formazione : Milano, 12 ott. (AdnKronos) - Si terrà domani l’VIII Weekend Ris, acronimo che sta per rappresentanti di istituto Scuolazoo: il progetto firmato Scuolazoo per migliorare la scuola italiana dall’interno con e per gli studenti. Ad oggi sono arrivate 350 candidature a Candidato Ris e le selezioni sono

La scienza nella formazione e nella comunicazione : media - SCUOLA e comunità scientifica a confronto : Martedì 16 ottobre, alle ore 15:30, presso la sede del Centro Servizi Didattici (CESEDI) della Città Metropolitana di Torino, in via Gaudenzio Ferrari 1, si tiene il seminario “La scienza nella formazione e nella comunicazione: media, scuola e comunità scientifica a confronto”, prima tappa del ciclo di incontri di formazione per insegnanti e studenti, che l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) propone ogni anno dal 2010 per ...

Una SCUOLA di formazione per gli esperti di intelligenza artificiale : (Foto: Pexels) Apre a Genova un centro di formazione sull’intelligenza artificiale. Si chiama Maia, acronimo di “Microsoft Ai Academy”, è la prima accademia di Microsoft in Italia sul tema dell’intelligenza artificiale finalizzata al trasferimento di competenze atte a creare i profili professionali del futuro, resa possibile da una collaborazione tra Digital Tree, Microsoft e Università degli Studi di Genova. Parte la prima edizione del ...

SCUOLA - diplomati magistrale e formazione docenti ultime notizie : Aprea ‘Bel colpo per la maggioranza del cambiamento’ : La responsabile Scuola di Forza Italia, Valentina Aprea, è intervenuta al congresso organizzato da ‘TuttoScuola‘, che ha avuto come argomento principale la dispersione scolastica e intitolato ‘La Scuola colabrodo’. L’ex sottosegretario al Miur ha parlato anche di formazione docenti, di diplomati magistrale e di abilitazioni. Non sono mancate le frecciatine anche alla nuova gestione Bussetti. Valentina Aprea: ...

SCUOLA/ Formazione e lavoro - perché di Lombardia ce n'è una sola? : Le Regioni concentrano i propri sforzi sulla Formazione IeFP e Its, ma non sulle politiche attive del lavoro che permangono deficitarie. Emerge da un rapporto Cno-sFap. EUGENIO GOTTI(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Albo degli abilitati e assunzione diretta dei prof, l'unica via per evitare il collasso, di G. SantoliSCUOLA/ Alternanza, i buoni numeri non bastano, di E. Gotti

SCUOLA - formazione docenti : Pittoni ‘Insegnare ad imparare - si studia tutta la vita’ : Il Presidente della Commissione Cultura al Senato, onorevole Mario Pittoni, ha parlato anche del ruolo dell’insegnante nella Scuola pubblica italiana: nel corso del suo intervento al convegno ‘La Scuola colabrodo’, organizzato dal noto portale di informazione scolastica ‘TuttoScuola‘, l’esponente del Partito del Carroccio ha avuto modo di esternare alcune considerazioni sulla formazione dei docenti e sulla ...

Riforma pensioni : con Quota 100 rischio esodo SCUOLA e sanità - Informazione Fiscale : Ecco il comunicato pubblicato sul sito istituzionale della Cisl: " Anticipare i tempi di accesso alla pensione è sicuramente una delle aspettative più diffuse nel mondo del lavoro scolastico. Le ...

SCUOLA : Donazzan - in Veneto anche i docenti in formazione in azienda (2) : (AdnKronos) - Il protocollo Veneto ha validità triennale e coinvolge, oltre all’Ufficio scolastico regionale al quale compete la programmazione territoriale dei percorsi, Unioncamere, i sindacati, Confindustria, Confapi, le associazioni datoriale dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio, i

SCUOLA : Donazzan - in Veneto anche i docenti in formazione in azienda : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - Si rafforza in Veneto l’esperienza dell’alternanza Scuola-lavoro. A quindici anni dal primo avvio sperimentale su scala regionale dell’alternanza tra Scuola e aziende e a tre dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà estesa a tutte le scuole superiori di ogni ordine e

SCUOLA - formazione docenti neoassunti 2018/9 e anno di prova : indicazioni : Il Miur, attraverso la nota N. 35085 del 2 agosto scorso, ha fornito le indicazioni riguardanti la formazione dei docenti neoassunti 2018/2019. Nella nota ministeriale è contenuto il programma relativo alle tempistiche e ai modi di svolgimento dell’anno di prova. Percorso formativo dei docenti neoassunti in ruolo anno scolastico 2018/2019 Il percorso formativo previsto per i docenti neoassunti in ruolo e con passaggio di ruolo è ...