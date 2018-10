Scuola | Ferrazzi Pd | su buono libri Zaia intervenga immediatamente

liberoquotidiano

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Venezia, 15 ott. (AdnKronos) - "Dopo l’imbarazzato dietrofront di Salvini sul caso dei bambini delle scuole di Lodi, In Veneto la Regione a guida leghista porta a livello regionale quanto successo in quel comune.deve intervenireper prorogare i termini e soprattutto per mettere