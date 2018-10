Scuola | #FameZero | Dussmann a sostegno di FAO per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione

scuolainforma

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di lunedì 15 ottobre 2018) Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa in occasione delladell’Alimentazione, che ricorre domani, martedì 16 ottobre. Capriate San Gervasio (Bergamo), 15 Ottobre 2018 – In occasione delladell’Alimentazione di domani, 16 ottobre, promossa dalla FAO (L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura),Service propone un momento di riflessione e dibattito con esperti del settore alimentare sui temi della Fame Zero in 19 scuole italiane, coinvolgendo in totale 187 classi traprimaria e secondaria di primo grado. Fame Zero è il secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite da realizzare entro il 2030 e coinvolge, oltre a tutte le sue Organizzazioni, i Paesi membri dell’ONU, le aziende private e i cittadini di tutto il mondo.ha deciso di aderire ...