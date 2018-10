Scuola | ci saranno 12mila posti per maestri di educazione fisica

Scuola primaria - le materie saranno insegnate (anche) in lingua inglese : La Scuola primaria è finalmente iniziata e sono tante le novità di quest’anno. Quella più particolare riguarda lo studio di alcune materie in inglese. Cosa significa? Semplicemente che gli alunni, secondo quanto indicato dal Miur, dovranno confrontarsi con la matematica, la geografia e la storia utilizzando anche un’altra lingua. Un nuovo modo per approcciarsi allo studio e per scoprire in modo più coinvolgente e istruttivo ...