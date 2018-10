Scoppia la bomba in Serie A | accusa di frode sportiva | un club rischia grosso | pesanti

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Il campionato diA si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, nella serata di ieri è andata in scena la gara di Nations League tra Polonia ed Italia, importante successo della squadra di Roberto Mancini grazie ad una rete di Biraghi ed adesso gli Azzurri avranno la possibilità di sorpassare il Portogallo nel prossimo scontro diretto. Ma nelle ultime ore caos inA, sono arrivateaccuse nei confronti di unitaliano e che rischierebbe sanzioni entro i prossimi mesi. Secondo le ultime voci circolate sarebbe stata avviata un’inchiesta da parte di un magistrato polacco che avrebbe aperto un fascicolo sul passaggio di Petar Brlek dal Wisla Cracovia al Genoa nell’estate del 2017. L’nei confronti delitaliano è di, assegni scoperti per 800 mila euro. La dirigenza rossoblu si è dichiarata tranquilla ma la...