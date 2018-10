Scoperti in Umbria i resti di un bambino vampiro | ha più di 1500 anni

huffingtonpost

(Di lunedì 15 ottobre 2018) È già famoso come ildi Lugnano, ildi circa 10sepolto inpiù di 1.500fa, nella Necropoli dei Bambini di Lugnano in Teverina, con un sasso nella bocca per impedirgli di risorgere dai morti. Per gli archeologi dell'Università dell'Arizona, autori della scoperta insieme a Università di Stanford e archeologi italiani, si tratta probabilmente di una sepoltura rituale per evitare la trasmissione della malaria, che intorno al V secolo provocò una grave epidemia nella regione uccidendo moltissimi bambini e neonati."Non ho mai visto niente del genere", commenta David Soren dell'Università dell'Arizona, che ha coordinato gli scavi nell'area fin dal 1987, "È estremamente strano e misterioso".Durante gli scavi nel cimitero, accanto alle ossa dei bambini i ricercatori hanno trovato molto spesso artigli di ...