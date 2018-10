Scoperta la più antica incisione del nome di Gerusalemme rimasta sepolta per duemila anni : La più antica iscrizione in lingua aramaica che riporta integralmente il toponimo Yerushalayim (com'è scritto oggi in ebraico Gerusalemme), al contrario di Yerushalem o Shalem. E' stata rinvenuta dagli archeologi su una colonna, rimasta sepolta per duemila anni vicino a Binyenei Hauma, il centro congressi internazionale di Gerusalemme. ...