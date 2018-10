Sconfinamento in Italia | Parigi ci prende in giro | Colpa di agenti inesperti

ilgiornale

: RT @angelo_ra_: PAZZESCO! Francesi attraversano la frontiera e ci scaricano migranti Clavière, la polizia accusa: 'Migranti SCARICATI in I… - PietroCuratola : RT @angelo_ra_: PAZZESCO! Francesi attraversano la frontiera e ci scaricano migranti Clavière, la polizia accusa: 'Migranti SCARICATI in I… - Tanapertutti1 : RT @_GrayDorian: Scopro ora che il Trattato di Dublino prevede lo sconfinamento di forze di polizia straniere allo scopo di riportare #migr… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) "È stato un errore". Le autorità francesi ammettono lodi alcunidella gendarmerie che sono arrivati nella zona di Claviere, in Piemonte, dove hanno fatto scendere due africani da un veicolo. Ma poi ci rifilano una balla che suona come una colossale presa in. Tutta laricadrebbe, infatti, sunuovi che "non conoscevano bene i luoghi" dove stavano operando. "Macron che si dice buono e generoso scarica di notte gli immigrati in?", ribatte il ministro dell'Interno Matteo Salvini che a questo punto pretende "risposte chiare, rapide e inequivocabili da". Nel frattempo, ad ogni modo, la giustizia farà il proprio corso: la procura di Torino sta, infatti, già indagando su quanto accaduto venerdì notte.La prefettura del Dipartimento delle Alte Alpi parla di "errore" e di "incidente" come se dietro l'ennesimodei militari ...