Scommesse | Juventus-Genoa | ecco quanto vale un goal di Piatek

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Ha firmato 9 delle 12 reti messe a segno dal; e’ andato in gol in tutte le sette partite di campionato disputate dai rossoblu’; ha segnato quattro reti in una partita sola nel turno di Coppa Italia con il Lecce; e’ stato acquistato per quattro milioni e dopo quattro mesi nealmeno 40, se non di piu’ (dalla Spagna parlano di un’offerta del Barcellona per 50-60 milioni). E’ la bella favola di Krzysztof, che sabato e’ atteso al suo esame piu’ duro: fare gol anche in casa della. Gli analisti Snai sono sul chi vive: un gol del polacco allo Stadium e’ in tabella a 4.00, e c’e’ anche l’ipotesi della doppietta, che22 volte la scommessa.e’ primo in solitudine nella classifica marcatori, e a giudizio dei bookmaker puo’ mantenere il primato fino alla fine: il titolo di ...