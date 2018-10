Sbornia record nel Lazio | alla guida del suv con un tasso alcolemico da coma

caffeinamagazine

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Bere e mettersi? Non si fa. Dovrebbero aver imparato la lezione i 65 conducenti che nel, nel corso dell’ultimo weekend, si sono visti ritirare la patente per ‘in stato d’ebrezza’. Più precisamente ad Ariccia sabato notte un servizio di controllo con l’alcoltest ha pizzicato ben 65 vetturete da conducenti che avevano alzato un po’ il gomito. Oltre il 50% considerato che le forze dell’ordine hanno controllato in totale 120 vetture. Ma a far notizia è soprattutto un cittadino romano che ha fatto registrare ilall’etilometro. Si tratta di un primato non a livello nazionale, bensì solo ed esclusivamente per quanto concerne la regione. L’uomo, secondo quanto riportato dagli agenti,va con unpari a 10,74 grammi per litro.In pratica, il ...