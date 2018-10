SBK Aruba it

SBK – Gp di Portimao : l’Aruba Racing Ducati a podio con Melandri : Il team Aruba.it Racing – Ducati ancora sul podio in Gara 2 a Portimão con Melandri (3º), Davies di nuovo 4º nonostante la spalla infortunata Dopo il secondo posto ottenuto in Gara 1, il team Aruba.it Racing – Ducati ha fatto il bis in Gara 2 a Portimão (Portogallo) con Marco Melandri, terzo al traguardo a soli due secondi dal vincitore dopo una gara particolarmente combattuta e caratterizzata dalle alte temperature, con oltre ...