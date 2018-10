Save the children | Muoiono per fame 5 bambini al minuto

“Promettimi” - la nuova canzone di Elisa dedicata al secondo figlio con cui diventa testimonial di Save the Children : Save the Children lancia la campagna ‘Fino all’ultimo bambino’ in occasione della quale la cantautrice Elisa diventa protagonista di un video che ha per colonna sonora un suo inedito, intitolato ‘Promettimi’. Elisa diventa così ambasciatrice di Save the Children e concede in anteprima all’organizzazione la canzone, dedicata al suo secondo figlio, che farà parte del nuovo album in uscita. Contestualmente Save the Children presenta il ...

Povertà - il rapporto di Save the Children : “Ogni minuto nel mondo 5 bambini muoiono per malnutrizione. A casa loro” : Ogni minuto, nel mondo, 5 bambini sotto i cinque anni muoiono per cause legate alla malnutrizione. A ricordarlo è Save the Children, lanciando la campagna ‘Fino all’ultimo bambino’ in occasione della quale la cantautrice Elisa diventa protagonista di un video che ha per colonna sonora un suo inedito, intitolato ‘Promettimi’. Elisa diventa così ambasciatrice di Save the Children e concede in anteprima all’organizzazione la canzone, dedicata al ...

Save the Children : ogni minuto nel mondo 5 bambini muoiono di fame : ... una fiaba scritta dallo stesso regista, riuscendo nell'intento di portarne magicamente in vita i personaggi e lasciandosi con una promessa: quella di difendere il futuro dei bambini nel mondo."Siamo ...

Giornata internazionale delle bambine : Save the Children - nel mondo 12 milioni di spose bambine ogni anno. : E lo ha fatto attraverso varie iniziative, tra cui spettacoli teatrali di strada scritti e interpretati dai bambini e lavorando insieme ai leader religiosi che ora si rifiutano di sposare i giovani ...

Save the Children : piaga spose bambine : 10.00 Ogni anno, nel mondo, 12 milioni di bambine e ragazze, più di 1 su 5, si sposano prima di aver compiuto i 18 anni e se a livello globale i matrimoni precoci proseguiranno ai ritmi attuali saranno 134 milioni le minorenni che si sposeranno entro il 2030. Nella Giornata Internazionale delle bambine,Save the Children,l'Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei minori e garantire loro un futuro,porta ...

Save the Duck presenta i nuovi modelli performance ad alta innovazione tecnologica [GALLERY] : Save THE Duck presenta autunno inverno 2018 PRO-TECH e RAIN i modelli performance ad alta innovazione tecnologica Save the Duck, brand di capispalla ANIMAL-FRIENDLY, presenta all’interno della collezione Fall Winter 18 una proposta di modelli Uomo e Donna dalle altissime performance tecniche. Apprezzato da migliaia di appassionati per la sua attenzione ai temi della sostenibilità e al rispetto per l’ambiente, Save the Duck crea collezioni ...

Terremoto Indonesia - Save the Children : a Sulawesi si rischia l’emergenza sanitaria : A una settimana esatta dal Terremoto e dallo tsunami che hanno devastato Sulawesi, Save the Children esprime profonda preoccupazione per una imminente emergenza sanitaria che potrebbe diffondersi sull’isola se non verranno urgentemente costruite latrine provvisorie e predisposte forniture d’acqua pulita. Gli specialisti igienico-sanitari che operano con il partner locale di Save the Children sul terreno raccontano infatti di una rete idrica ...

INDONESIA - TERREMOTO E TSUNAMI : 1424 MORTI/ Ultime notizie - appello di Save the Children “Rischio di malattie” : INDONESIA, 1.424 MORTI dopo TERREMOTO e TSUNAMI. Ultime notizie, 2.500 feriti, centinaia i dispersi, 600mila bambini colpiti, di cui molti di essi rimasti orfani(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:41:00 GMT)

Ronaldo accusato di stupro - Save the Children e EA Sports valutano di interrompere collaborazione : Gli occhi del mondo su Cristiano Ronaldo , non solo per le sue prodezze sul manto erboso ma per le vicende extra calcio: tiene banco la vicenda legata alle accuse di stupro lanciate da Kathryn Mayorga e dal suo ...

Terremoto Indonesia - Save the Children : “Molti bambini orfani sotto shock” : I bambini che hanno perso i propri genitori o sono rimasti separati dalle loro famiglie durante il devastante Terremoto e lo tsunami di venerdì scorso devono essere urgentemente identificati e ricongiunti con i parenti sopravvissuti. Questo l’appello di Save the Children e del suo partner locale in Indonesia, secondo cui molti bambini sono attualmente in stato di shock, soli e traumatizzati. Più di 46.000 bambini, secondo le autorità ...

'Manifesto' Green will Save the world : Il verde salverà il mondo, anche più della bellezza invocata da Dostoevskij? Per i delegati europei che raggiungeranno dal 4 al 7 ottobre Milano la risposta - si legge in un comunicato degli ...

Terremoto in Indonesia - Save the Children - aumenta il rischio di diffusione delle malattie : In riferimento all’emergenza post Terremoto/tsunami in Indonesia, Save the Children lancia l’allarme per il rischio di diffusione di malattie tra le migliaia di famiglie costrette a vivere in rifugi di fortuna o centri di evacuazione sovraffollati con l’acqua potabile che scarseggia e in condizioni igieniche precarie. “I nostri operatori hanno trovato a Palu una situazione di distruzione totale, difficile da immaginare. ...