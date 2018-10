“Sarò papà” Don Gianfranco | l’annuncio | poi ecco cosa succede Di chi è quel figlio

caffeinamagazine

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Il vescovo di Ischia, Pietro Lagnese, ha sospeso dall’esercizio del ministero sacerdotale donDel Neso, amministratore parrocchiale della chiesa di “Maria Ss. Madre della Chiesa” di Lacco Ameno: il sacerdote, infatti, tra qualche tempo diventerà papà.Del Neso: quarantacinque anni, sacerdote, il 27 luglio 2014 era diventato vicario parrocchiale della Parrocchia SS. Annunziata in S. Maria delle Grazie in Lacco Ameno. A consacrarlo alla vita sacerdotale era stato il vescovo di Ischia, Pietro Lagnese, lo stesso al qualeha confessato che a breve diventerà papà.A darne notizia è stato lo stesso vescovo che, “fortemente addolorato per l’accaduto”, ha comunque “riconosciuto l’onestà di don” che gli ha confessato la relazione con una donna.“Il Vescovo di ...