Sanremo | scoppia rivolta in carcere | tv lanciate e lenzuola in fiamme

Blastingnews

: REGIONE LIGURIA – SCOPPIA LA RIVOLTA NEL PENITENZIARIO DI SANREMO DUE AGENTI RESTANO FERITI DELLA PENITENZIARIA. CO… - COSPCENTROSUD : REGIONE LIGURIA – SCOPPIA LA RIVOLTA NEL PENITENZIARIO DI SANREMO DUE AGENTI RESTANO FERITI DELLA PENITENZIARIA. CO… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) NelCalle Armea diieri èta una vera e propria: circa 15 detenuti hano dato luogo a una sommossa che ha creato molti danni e il ferimento di due agenti penitenziari. I prigionieri hanno protestato per la condizione di sovraffollamento in cui versano. Quattro ore di caos e violenze che sono state sedate solamente grazie all'uso degli idranti.inNelsanremese di Calle Armena i detenuti, una quindicina, hanno dato il via a una protesta alquanto violenta che ha portato 2 agenti della polizia penitenziaria a doversi far medicare al pronto soccorso a causa di intossicazione. Secondo quanto raccontato dal sindacato di polizia Uilpa, quando il comandante e il direttore del centro sono giunti sul posto sono stati individuati i rivoltosi più agguerriti e sono stati isolati. Fabio Pagani, il segretario ligure del ...