San Vito rende omaggio a Cappello

Tenta di lanciarsi dal ponte San Vito a Ragusa : salvato da poliziotto : Un poliziotto ieri pomeriggio ha salvato un uomo che voleva farla finita lanciandosi dal ponte San Vito a Ragusa.

Tappa a San Vito per Janus River : giro del mondo in bici : SAN Vito DEI NORMANNI - Janus River, l'81enne di origine siberiane che sta compiendo il giro del mondo in bicicletta , un'impresa iniziata ben 17 anni fa, ha fatto Tappa stamattina a San Vito dei ...

A San Vito dei Normanni un incontro/dibattito su 'L'autonomia delle funzioni amministrative' : Ieri sera nell'aula consiliare si è tenuto un interessante incontro/dibattito su 'L'autonomia delle funzioni amministrative: D.L.gs, 267/2000 , T. U. Enti Locali, e portata sociale e politica degli statuti comunali'. Il nostro interlocutore è stato la dottoressa Paola Giacovazzo, Segretario Generale. È stato un piacere ritrovare tra noi la dottoressa già segretaria generale della ...

PRONOSTICI SERIE B / Scommesse e quote 6^ giornata : il Perugia cerca riscatto al San Vito : PRONOSTICI SERIE B: le quote e le Scommesse sulle partite, posticipi validi per la sesta giornata del secondo campionato italiano, oggi 30 settembre 2018.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 12:52:00 GMT)

Ambiente : il WWF Sicilia Nord Occidentale organizza escursione a Monte Monaco (San Vito lo Capo) : Il WWF Sicilia Nord Occidentale prosegue con le uscite domenicali all’insegna della scoperta della natura del territorio. La meta dell’escursione di Domenica 30 Settembre 2018 è Monte Monaco (528 m), la tozza e scoscesa montagna che sovrasta la bella San Vito lo Capo. L’appuntamento per chi vuole partecipare è il Parcheggio di Piazzale Giotto, lato Via Giotto ore 8.15 con partenza ore 8.30 – prenotazione non ...

Infortunio mortale a San Vito al Tagliamento : Tragedia , questa mattina, poco dopo le 11, a San Vito al Tagliamento . Un operaio di 42 anni ha perso la vita in seguito a un incidente sul lavoro, in via dei Comunali . Immediata la richiesta d'...

San Vito Lo Capo - torna il Cous Cous Fest : ospiti Le Vibrazioni ed Ermal Meta : Partirà, quindi, il Campionato del mondo di Cous Cous con gli chef provenienti da Angola, Costa D'Avorio, Israele, Italia, Marocco, Tunisia, Senegal, Spagna, Stati Uniti e Palestina. A votare e ...

Il weekend del gusto si festeggia a Oriolo Romano e a San Vito Lo Capo : ... oltre a un ricco programma che spazierà dagli spettacoli musicali alle conferenze a tema, dai mercatini fino alle mostre d'arte: ogni serata sarà animata da spettacoli musicali dal vivo e i più ...

San Vito dei Normanni - SI INAUGURA DOMENICA CASA "INSIEME" : LA RISPOSTA DEL COMUNE ALL'EMERGENZA ABITATIVA : È stato coinvolto anche l'Ufficio Tecnico che ha provveduto a ristrutturare in economia i servizi igienici, che risultavano fortemente danneggiati. Importante è stato anche l'apporto della comunità ...

Carabinieri : cambio di comando alla compagnia di San Vito dei Normanni : SAN Vito DEI Normanni - cambio di comando alla compagnia dei Carabinieri di San Vito dei Normanni. Il capitano Diego Ruocco, dopo cinque anni di permanenza, lascia il posto al parigrado cpitano ...

Cous Cous Fest : la 21edizione a San Vito dal 21 al 30 settembre. Tra gli ospiti Le Vibrazioni - The Kolors - Gemitaiz - Carmen Ferreri e Beppe ... : E' completo il palinsesto del Cous Cous live sow, il calendario degli spettacoli, tutti gratuiti, ad eccezione del concerto di *Ermal Meta*, in programma venerdì 28 settembre , ticket *17,50 euro *...

«BAROCCO FESTIVAL» - A San Vito MUSICHE E DANZE DELLE CORTI RINASCIMENTALI : In quel contesto, il maestro di danza diventa una figura professionale di riferimento per tutti gli spettacoli e le celebrazioni di corte. Giovanni Ambrosio, danzatore e coreografo del XV secolo, ...

LA LEGGENDA DEL SanTO BEVITORE/ La Palma d'oro alla Salvezza "raccontata" da Olmi : Premiato con il Leone d'oro nel 1988, il film del compianto Ermanno Olmi parla dell'ineluttabilità del destino che si incrocia con il Destino ultimo. MASSIMO BORDONI(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 09:41:00 GMT)THE NIGHTINGALE/ L'unico film "rosa" in corsa a Venezia che parla di vendetta, di C. M. BalsamoRONIN/ Il film d'azione così realista che affascina ancora dopo 20 anni, di L. Locatelli

"Emozioni unite" Cous Cous Fest - il Festival internazionale dell´integrazione culturale San Vito Lo Capo - Trapani - : E´ completo il palinsesto del Cous Cous live sow, il calendario degli spettacoli, tutti gratuiti, ad eccezione del concerto di Ermal Meta, in programma venerdì 28 settembre , ticket 17,50 euro ...