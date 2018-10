San Paolo | verso l' intesa con De Laurentiis | oggi l' ok in consiglio

SanTI PAOLO VI E ROMERO/ Un unico amore per Cristo dietro l'Humanae vitae e il martirio : Ieri papa Francesco ha canonizzato PAOLO VI e mons. Oscar Arnulfo ROMERO. Due esistenze segnate da incomprensioni e ostacoli ma da un'unica passione per Cristo. CRISTIANA CARICATO(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 06:08:00 GMT)PAOLO VI SANTO/ Ha cercato (e trovato) la strada per riconciliare vita e fede, di A. CostabileLETTURE/ PAOLO VI, essere stati amati è l'inizio di tutto, di M. Busani

La Chiesa celebra i Santi Paolo VI e Mons. Romero/ Video - Papa Francesco : “ci insegnano a vivere in Cristo” : Canonizzazione di Papa Paolo VI e Monsignor Oscar Romero: 6 beati sono Santi, la diretta streaming Video della celebrazione in Vaticano con Papa Francesco. "Loro tesoro era Gesù"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:50:00 GMT)

Il Papa proclama Santi Paolo VI e Romero. «La ricchezza è pericolosa per la Chiesa» : Città del Vaticano ? «La ricchezza è pericolosa e ? dice Gesù ? rende difficile persino salvarsi. Il nostro troppo avere, il nostro troppo volere ci...

Domenica In/ Ospiti di Mara Venier : Ilaria Cucchi - Stefano De Martino - AlesSandro Preziosi e Paolo Ruffini : Domenica In, gli Ospiti di Mara Venier: Ilaria Cucchi, Stefano De Martino, Alessandro Preziosi e Paolo Ruffini nello studio di Raiuno. Le ultime notizie:(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:03:00 GMT)

Paolo VI e Romero sono Santi : Paolo VI e l'arcivescovo Oscar Romero sono Santi . Papa Francesco ha sancito oggi la loro canonizzazione insieme a quella dei sacerdoti Francesco Spinelli e Vincenzo Romano, le suore Maria Caterina ...

In 70mila a San Pietro per la canonizzazione di Paolo VI e Romero : Roma, 14 ott., askanews, - Folla a San Pietro per la messa celebrata sul sagrato della Basilica vaticana per la canonizzazione di sette Beati, tra cui Paolo VI e Romero. Al termine Papa Francesco ha ...

PAOLO VI E MONS. ROMERO SONO SanTI/ Vaticano - diretta streaming video : “erano innamorati di Cristo” : Canonizzazione di Papa PAOLO VI e Monsignor Oscar ROMERO: 6 beati SONO SANTI, la diretta streaming video della celebrazione in Vaticano con Papa Francesco. "Loro tesoro era Gesù"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 12:57:00 GMT)

Il Papa proclama 7 nuovi Santi - tra loro Paolo VI e Romero : Il pontefice riformista e il vescovo martire, ma anche un ragazzo di 19 anni. Cerimonia in San Pietro davanti a 70mila fedeli

Vaticano - Papa Paolo VI che si offrì alle Brigate Rosse e il vescovo martire Romero : i due nuovi Santi proclamati da Bergoglio : Il Papa che offrì la sua vita alle Brigate Rosse per la liberazione di Aldo Moro e l’arcivescovo di San Salvador ucciso dagli squadroni della morte del regime di estrema destra di cui denunciava i soprusi. Francesco ha canonizzato insieme Paolo VI e Oscar Arnulfo Romero in una cerimonia storica, in piazza San Pietro, mentre in Vaticano è in corso il Sinodo dei vescovi sui giovani. Una scelta significativa, quella di Bergoglio, di proclamare ...

Papa : Paolo VI e Romero sono Santi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Vaticano - Papa Paolo VI che si offrì alle Brigate Rosse e il vescovo martire Romero : chi erano i due nuovi Santi proclamati da Bergoglio : Il Papa che offrì la sua vita alle Brigate Rosse per la liberazione di Aldo Moro e l’arcivescovo di San Salvador ucciso dagli squadroni della morte del regime di estrema destra di cui denunciava i soprusi. Francesco ha canonizzato insieme Paolo VI e Oscar Arnulfo Romero in una cerimonia storica, in piazza San Pietro, mentre in Vaticano è in corso il Sinodo dei vescovi sui giovani. Una scelta significativa, quella di Bergoglio, di proclamare ...

Il Papa ha spiegato perché Paolo VI e Monsignor Romero meritano di essere Santi : Papa Francesco ha proclamato santi Paolo VI e l'arcivescovo del Salvador, Oscar Arnulfo Romero. Dopo la lettura della petizione da parte del cardinale Giovanni Angelo Becciu, sono state recitate le litanie e il Papa ha proclamato santi tutti e sette i beati, mentre la piazza gremita di folla esplodeva in un lungo applauso. "Ad onore della santissima Trinità - ha detto con voce solenne Papa Francesco - per ...

Paolo VI e Monsignor Romero sono Santi : Papa Francesco ha proclamato santi Paolo VI e l'arcivescovo del Salvador, Oscar Arnulfo Romero. Dopo la lettura della petizione da parte del cardinale Giovanni Angelo Becciu, sono state recitate le litanie e il Papa ha proclamato santi tutti e sette i beati, mentre la piazza gremita di folla esplodeva in un lungo applauso. "Ad onore della santissima Trinità - ha detto con voce solenne Papa Francesco - per ...

Il Papa proclama Santi Paolo VI e Romero. «La ricchezza è pericolosa per la Chiesa» : San Romero, invece, 'ha lasciato le sicurezze del mondo, persino la propria incolumità, per dare la vita secondo il Vangelo' ha detto Papa Francesco nella omelia. Il tema della radicalità è affiorato ...