San Giovanni Rotondo | frontale tra due auto | morti mamma e bimba di pochi mesi | tra i 5

Maltempo Calabria : chiusa la strada verso la frazione di Motta San Giovanni : Il sindaco di Motta San Giovanni, Giovanni Verduci, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto stradale che da Valanidi conduce al centro del reggino. Le intense precipitazioni che stanno interessando il territorio comunale, infatti, hanno causato un movimento franoso tale, è scritto in una nota del Comune, “da impedire a chi percorre la strada da Valanidi di raggiungere il centro abitato di ...

Spari nella notte a San Giovanni a Teduccio - nel mirino un insospettabile : NAPOLI. Una nuova "stesa" a San Giovanni a Teduccio. La sparatoria dell'altra notte in via Nuova Villa aveva nel mirino il 46enne Rosario Lo Rocca, che pur abitando in una zona sotto il controllo del ...

Basket - Serie A1 femminile : Napoli vince ad Empoli dopo una partita rocambolesca - Broni e San Martino fanno valere il fattore campo contro San Giovanni e Lucca : Manca solo il big match tra Ragusa e Venezia per chiudere la 2a giornata di Serie A1 di Basket femminile. dopo i 2 anticipi di ieri (Vigarano-Schio 59-84 e Battipaglia-Torino 79-71), oggi alle 18 si sono disputati i restanti tre incontri, che hanno visto la Dike Napoli vincere sul campo dell’Empoli (71-76) e le squadre di San Martino e Broni sconfiggere in casa rispettivamente Lucca (83-69) e San Giovanni (64-57). Partiamo dalla sfida più ...

Uomini e donne - Giovanni ConverSano ha lasciato la tv. La sua nuova vita : chi è la sua - bellissima - compagna : A metà anni Duemila Anni Conversano ha vissuto le luci della ribalta e la fama in tv, prima al reality calcistico Campioni - Il sogno e poi da tronista a Uomini e donne , grazie a Maria De Filippi . ...

Giovanni ConverSano e il nuovo lavoro : “Ho superato i pregiudizi” : Dopo Uomini e Donne, Giovanni Conversano ha un nuovo lavoro Tutti ricorderanno Giovanni Conversano, l’ex tronista che nel 2007 ha avuto una relazione con la sarda Serena Enardu. Una storia mediatica tra l’imprenditrice e l’ex calciatore. Oggi è cambiato tutto, Giovanni dal 2010 è al fianco di Giada Pezzaioli che lo scorso luglio lo ha reso papà di […] L'articolo Giovanni Conversano e il nuovo lavoro: “Ho superato i ...

San Giovanni XXIII - la festa nel segno del Concilio : Era naturale che ritenesse ormai imminente il suo commiato dal mondo. L'anno prima, 1957, aveva scritto infatti nel suo diario: 'O Signore, siamo a sera. Anni settantasei in corso. Grande dono del ...

San Giovanni XXIII/ Santo del giorno - l'11 ottobre si celebra il Papa in carica tra il 1958 e il 1963 : l'11 ottobre si celebra San Giovanni XXIII, Santo del giorno: l'uomo fu il 261° Papa della Chiesa Cattolica tra il 1958 e il 1963. Un uomo davvero di grandissimo cuore e intelligenza.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 04:46:00 GMT)

Il Galli San Giovanni Valdarno s'aggiudica il memorial Isabella Meschini : Grosseto, 10 ottobre 2018 - Il Galli San Giovanni Valdarno, battendo in finale la Gea Basketball Grosseto, s'è aggiudicato meritatamente il memorial Isabella Meschini, quadrangolare riservato alla ...

‘Ndrangheta - condannato a 16 anni arrestato mentre lavorava nel cantiere della metro a Sesto San Giovanni : Era condannato per appartanenza alla ‘ndrangheta ma lavorava come operaio in un cantiere della metropolitana. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato Ferdinando Paparotto, un 54enne destinatario di ordine di carcerazione emessa dal tribunale di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Era condannato in primo grado a 16 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso. I militari lo hanno rintracciato in un cantiere della ...

All’Ospedale San Giovanni di Roma primo intervento neurochirurgico per tumore cerebrale con paziente sveglio : Presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni –Addolorata pochi giorni fa è stato eseguito il primo intervento con paziente sveglio (Awake Surgery) per l’asportazione di un tumore del cervello. Questa tecnica, impiegata per riconoscere e preservare le aree del linguaggio in pazienti che si presentano con tumori vicini a tali aree, è nota e si è sviluppata dagli anni novanta con l’avvento di farmaci che sedano, ma non deprimono la respirazione. Il ...