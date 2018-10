San Benedetto Po | 76enne uccide il figlio della compagna

ilnotiziangolo

: Festa del Patrono, Piunti ringrazia i volontari: 'Orgoglioso di voi' - lanuovariviera : Festa del Patrono, Piunti ringrazia i volontari: 'Orgoglioso di voi' - maurazamir : RT @vignadelsignore: 15 ottobre 2005 - Benedetto XVI incontra in Piazza San Pietro i bambini della Prima Comunione e risponde alle loto dom… - MaxRatta : “Scandisci il tempo attraverso il tuo respiro” Max Ratta Pilates Master Trainer (Body & Flow USA). Eagle Fitness &… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) SanPo – Ucciso questa notte un 33enneprovincia di Mantova per mano del compagnomadre. IlRoberto Michelini avrebbe sparato diversi colpi di pistola, forse in seguito ad una lite in famiglia. All’omicidio ha assistito anche la madrevittima, che ha richiesto l’immediato intervento delle autorità. Mantova, omicidio nella notte: in arresto un anziano Roberto Michelini è stato messo in manette subito dopo il delitto. Ilsi trovava ancora nella casa in cui è avvenuta la tragedia al momento dell’arrivo dei Carabinieri. In queste ore si trova ancora in Caserma per aiutare le forze dell’ordine a ricostruire quanto avvenuto. Non sono ancora note le generalitàvittima, di cui si sa solo il legame con il suo aggressore. I Carabinieri sono alla ricerca adesso di un movente e di stabilire come siano andati esattamente i ...