Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere un display da 6 | 66 pollici

Samsung Galaxy A9 : l'esempio di come i produttori pensino a se stessi e non agli utenti : Oltre ad essere il primo smartphone al mondo con quattro fotocamere sulla scocca , sono 5 in totale, come il recente LG V40 che però opta per un'altro schema, 3 dietro e 2 davanti, , introduce anche ...

Ecco perché Samsung ha lanciato il Galaxy A9 a Milano : ... se dà lavoro a centinaia di persone e collabora con Governo, istituzioni e imprese, perché poi lancia i prodotti un po' ovunque nel mondo e non proprio lì? Se il Paese è l'Italia, e l'azienda è ...

Anticipazioni per i Samsung Galaxy con Android Pie : come cambieranno 3 app proprietarie : Ci saranno delle rinunce per i Samsung Galaxy che potranno ricevere ufficialmente l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, come abbiamo notato qualche giorno fa con alcuni approfondimenti in merito, ma anche tante novità. Al dì là delle funzioni classiche del pacchetto software tanto invocato dal pubblico, infatti, in queste ore è importante concentrarsi anche su alcune migliorie che verranno garantite ad una serie di applicazioni ...

Samsung Galaxy A6s avvistato in quattro gradienti di colore : Samsung Galaxy A6s, smartphone non ancora annunciato del produttore, è comparso nelle prime immagini hands-on in quattro colorazioni a gradiente. L'articolo Samsung Galaxy A6s avvistato in quattro gradienti di colore proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A6S si mostra in immagini dal vivo nelle varie colorazioni disponibili : Ecco il prossimo Samsung Galaxy A6S che viene mostrato nelle varie colorazioni disponibili in alcune immagini dal vivo: ecco quello che sappiamo del dispositivo.Dopo aver annunciato il suo primo smartphone con tripla fotocamera posteriore, il Galaxy A7 2018, e il primo smartphone Android con quattro fotocamere posteriori, il Galaxy A9 2018, Samsung è in procinto di lanciare un nuovo smartphone della fascia media.Samsung Galaxy A6S il nuovo ...

Un tablet tascabile il Samsung Galaxy X - venduto in tutto il mondo : La questione relativa al Samsung Galaxy X, il primo smartphone flessibile del produttore asiatico, si fa di giorno in giorno più interessante. Dopo avervi parlato ieri della possibilità che la scheda tecnica del dispositivo possa essere ufficializzata già a novembre, con lancio previsto ad inizio 2019, oggi vi riportiamo le dichiarazioni di D.J. Koh, CEO della divisione mobile del brand sudcoreano, il quale, in un'altra intervista rilasciata ai ...

Samsung Galaxy X : nuovi dettagli sul primo dispositivo pieghevole targato Samsung : Se guardiamo agli ultimi 10 anni, possiamo notare come non solo le funzionalità e la potenza, ma anche il design dei dispositivi mobile approdati sul mercato sia cambiato in maniera importante, rendendo sempre più sottile la linea di demarcazione tra uno smartphone (con dimensioni del display sempre maggiori) e un tablet. Il prossimo passo in questa direzione potrebbe rivelarsi la progettazione di quelli che possiamo definire dispositivi ...

Esempi foto Samsung Galaxy A9 2018 : come si comportano le 4 fotocamere? : Continua a fare molta curiosità il Samsung Galaxy A9 2018 per via delle sue 4 fotocamere posteriori: immaginiamo che per farvi un'idea delle reali potenzialità del comparto vorreste poter dare un'occhiata a qualche scatto, cosa vi proponiamo a fine articolo, dove troverete ad aspettarvi una galleria fotografica con foto catturate con questo dispositivo. Il noto portale SamMobile si è preoccupato di fornire le immagini, che metteranno a nudo ...

Samsung Galaxy A9 - ecco il primo smartphone con 4 fotocamere/ Caratteristiche e prezzo : la risposta a Huawei : Samsung Galaxy A9, ecco il primo smartphone con 4 fotocamere. Ultime notizie, Caratteristiche e prezzo dell'ultimo modello: la risposta ai rivali di Huawei(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Primi scatti di prova del Samsung Galaxy A9 (2018) : Per il Samsung Galaxy A9 (2018) è già arrivato il momento di dare una piccola dimostrazione delle sue potenzialità fotografiche. Ecco le prime foto L'articolo Primi scatti di prova del Samsung Galaxy A9 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Dal 12 ottobre nuovo regalo per chi acquista un Samsung Galaxy S9 : tutte le info : A partire da oggi 12 ottobre possiamo prendere in considerazione un nuovo regalo per gli utenti che decideranno di acquistare un Samsung Galaxy S9, senza dimenticare che la promozione deve ritenersi valida anche per chi è interessato ad un Samsung Galaxy S9 Plus o in alternativa ad un Samsung Galaxy Note 9-- Stando a quanto trapelato all'interno del sito ufficiale del produttore, infatti, pare che che fino al 20 novembre coloro che ...

Samsung Galaxy A9 2018 con 4 fotocamere : specifiche - uscita - prezzo : Samsung Galaxy A9 2018 presentato ufficialmente dall’azienda sudcoreana, oggi 11 ottobre, è il primo smartphone con 4 fotocamere posteriori. Le altre caratteristiche vedono un display da 6,3 pollici e una batteria da 3800 mAh, due versioni da 6 e 8GB, ma il prezzo? Potrebbe stupire. Samsung Galaxy A9 2018: più che un medio gamma La serie Galaxy A è nata per realizzare smartphone di fascia media che riuscissero a contenere il prezzo seppur ...

Samsung Galaxy S9 a prezzo sottocosto nel volantino nazionale Unieuro : affare? : Unieuro presenta nel proprio volantino nazionale in partenza il 12 ottobre 2018 pure il Samsung Galaxy S9 Dual Sim da 64GB a prezzo sottocosto: è un buon affare?Se non lo avete già saputo altrove, come già vi avevamo segnalato qualche giorno fa nel prossimo volantino nazionale della catena commerciale Unieuro ci saranno molte offerte a prezzo sottocosto.Infatti dal 12 ottobre fino al 21 dello stesso mese troverete in offerta sottocosto il Galaxy ...

