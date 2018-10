Samsung Galaxy A8 2018 si aggiorna a metà ottobre 2018 | il nuovo firmware

Già disponibili anticipazioni per Samsung Galaxy S9 sull’aggiornamento di ottobre : fotocamera OK : Ottime notizie per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di puntare con decisione sul Samsung Galaxy S9 o in alternativa sul Galaxy S9 Plus. A quanto pare, infatti, oggi 15 ottobre è stata avviata ufficialmente la distribuzione del nuovo aggiornamento di ottobre per il popolare smartphone Android, quello che per intenderci porta con sé la sigla G960FXXU2BRJ3. Nel caso del fratello maggiore parliamo invece di G965FXXU2BRJ3, ma quello che ...

La beta di Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus già a fine mese - forse : La beta di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potrebbe essere molto vicina: iniziano a muoversi le cose nelle pagine di supporto, rilascio già a fine mese. L'articolo La beta di Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus già a fine mese, forse proviene da TuttoAndroid.

Galaxy X - in arrivo lo smartphone pieghevole di Samsung : Lo ha annunciato D.J. Koh, a capo del settore mobile dell'azienda, assicurando che il dispositivo non sarà uno di quei gadget che "spariscono sei-nove mesi dopo il lancio". Uscita prevista a novembre

Galaxy X. In arrivo lo smartphone pieghevole di Samsung : Lo ha annunciato D.J. Koh, a capo del settore mobile dell'azienda, assicurando che il dispositivo non sarà uno di quei gadget che "spariscono sei-nove mesi dopo il lancio". Uscita prevista a novembre

Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - Galaxy Note 9 - Galaxy Tab S3 e ASUS ZenFone 4 Max : Oggi pioggia di Aggiornamenti perper Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy Note 9, Galaxy Tab S3 e ASUS ZenFone 4 Max. Ecco le novità! L'articolo Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, Galaxy Note 9, Galaxy Tab S3 e ASUS ZenFone 4 Max proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 15 ottobre : Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi MIX 2 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy Note 9 e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: POCOPHONE F1, Xiaomi Mi MIX 2, Samsung Galaxy Note 9, Huawei P20 Lite e P20 Pro. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 15 ottobre: Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy Note 9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Alcuni aspetti da considerare sul Samsung Galaxy A9 2018 : riflessioni pre-acquisto : Se siete interessati al Samsung Galaxy A9 2018 sappiate che potete già pre-ordinarlo, anche se le spedizioni per l'Italia partiranno dal 9 novembre, e non un giorno prima. Ad ogni modo, vi invitiamo a considerare Alcuni aspetti prima di gettarvi a capofitto nella transazione. Innanzitutto, non ci sono promozioni utili da poter associare all'acquisto, come invece era capitato altre volte in occasione del lancio di altri dispositivi. ...

Succulenti offerte MediaWorkd online per Samsung Galaxy S9 - Huawei P20 e P20 Lite dal 15 ottobre : Sono davvero interessanti alcune offerte MediaWorld disponibili solo online a partire da oggi 15 ottobre, almeno per quanto riguarda specifici smartphone molto apprezzati dal pubblico italiano come Samsung Galaxy S9, Huawei P20 e Huawei P20 Lite. A seconda della cifra a vostra disposizione, infatti, sarà possibile assicurarsi tre device che rappresentano delle certezze per le rispettive fasce di mercato, con un deciso ribasso rispetto ai canoni ...

Si sblocca la situazione per i Samsung Galaxy S8 TIM con patch di settembre - le ultime su Wind e Tre : Ci sono alcune importanti novità da prendere in considerazione per quanto riguarda il cosiddetto Samsung Galaxy S8, soprattutto in riferimento ai modelli brandizzati. Dopo una lunga attesa, infatti, la variante marchiata TIM ha ricevuto finalmente la patch di settembre, molto più importante dei soliti aggiornamenti mensili in quanto come abbiamo avuto modo di osservare coi modelli no brand ci sarà finalmente l'aggiunta di funzioni come AR Emoji ...

Samsung Galaxy A9 Pro (2016) riceve l’aggiornamento a Oreo in anticipo sul previsto : Samsung Galaxy A9 Pro (2016) inizia a ricevere l'aggiornamento a Android 8.0 Oreo con alcune settimane di anticipo rispetto a quanto comunicato nella scorsa estate da Samsung. L'articolo Samsung Galaxy A9 Pro (2016) riceve l’aggiornamento a Oreo in anticipo sul previsto proviene da TuttoAndroid.

Immenso display per il Samsung Galaxy Note 10 : rumors sul cambio di passo rispetto a Note 9 : Da poco ha fatto il suo esordio ufficiale sul mercato il cosiddetto Samsung Galaxy Note 9, eppure da alcuni giorni a questa parte si parla con insistenza già del suo successore, considerando le ultime notizie emerse in Rete per quanto concerne il cosiddetto Samsung Galaxy Note 10. Cosa dobbiamo aspettarci dallo smartphone Android che vedrà la luce tra poco meno di un anno? Di recente, in realtà, vi avevamo già riportato qualche indiscrezione sul ...

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere un display da 6 - 66 pollici : Nonostante manchino ancora tanti mesi al lancio del Samsung Galaxy Note 10, lo smartphone è già protagonista delle prime indiscrezioni L'articolo Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere un display da 6,66 pollici proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A9 : l'esempio di come i produttori pensino a se stessi e non agli utenti : Oltre ad essere il primo smartphone al mondo con quattro fotocamere sulla scocca , sono 5 in totale, come il recente LG V40 che però opta per un'altro schema, 3 dietro e 2 davanti, , introduce anche ...

Ecco perché Samsung ha lanciato il Galaxy A9 a Milano : ... se dà lavoro a centinaia di persone e collabora con Governo, istituzioni e imprese, perché poi lancia i prodotti un po' ovunque nel mondo e non proprio lì? Se il Paese è l'Italia, e l'azienda è ...