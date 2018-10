Salvini | non siamo vincolati da norme Ue

Gendarmeria francese scarica migranti in Italia. Salvini : “Non siamo il campo profughi d’Europa” : L’episodio, notato da alcuni agenti della Digos di Torino impegnati nei controlli successivi allo sgombero della canonica di Claviere, risale a venerdì 12 ottobre. Un furgone della Gendarmeria francese è stato visto e filmato mentre si fermava sul limitare del bosco, in prossimità del tunnel di Cesana, e far scendere «con un cenno della mano» alc...

Marcello Veneziani : 'La destra? Silvio Berlusconi è ormai passato - mentre Matteo Salvini non basta' : 'Berlusconi probabilmente è passato alla storia, e non solo alla storia del gossip e della cronaca giudiziaria; ma è ormai passato in politica, passato remoto . E la constatazione va fatta senza ...

Manovra - al via il vertice sulla pace fiscale. Ma Salvini e Di Maio non partecipano : È partita la riunione di governo sulla Manovra. Ma al vertice non partecipano nessuno dei due vicepremier: Luigi Di Maio è comunque presente a Palazzo Chigi ma avrebbe scelto di non partecipare per ...

Calciatrice si candida con Salvini - l'AfroNapoli la mette fuori rosa - è rivolta : «Non c'iscriveremo al campionato» : Messa fuori rosa perché candidata, al Consiglio comunale di Marano, in una lista di centrodestra. E' la storia di Titty Astarita, capitana della formazione femminile dell'Afro Napoli....

Rai - fonti M5s contro le dichiarazioni di Salvini : "Le nomine non le fa lui" : "La Rai deve restare libera dalle pressioni politiche. Questo è l'unico modo per rilanciarla realmente. Fabrizio Salini e Marcello Foa sono garanzia di imparzialità e competenza. Le nomine non le fa Salvini. Basta fare i fenomeni". È quanto affermano fonti del Movimento 5 stelle commentando alcune dichiarazioni di Salvini sulla Rai riprese anche da Il Messaggero.Nel retroscena del quotidiano romano, il ministro dell'Interno ...

Baviera - i tedeschi premiano l'onda verde dell'astro nascente Schulze. Salvini esulta ma populismo di destra non sfonda : La Merkel perde quota in Baviera, oltre il 10% di voti in meno rispetto al 2013 , ma a fare clamore è la forte avanzata dei Verdi. Il volto nuovo è quello della 33enne Katharina Schulze, vera ...

Salvini : 'Contro di noi gente che non ha fatto una mazza per vent'anni' e attacca Fazio : Matteo Salvini non rinuncia ai suoi toni ruvidi. Lo fa quando c'è da battere i pugni sui tavoli europei, ma anche quando deve lanciare frecciate ai suoi avversari politici italiani o ad alcuni media che non sembrano essere molto teneri nei confronti della Lega e dell'attuale Governo con il Movimento Cinque Stelle. Nel corso di un incontro a Borgo Valsugana, in Trentino Alto Adige, ha voluto sottolineare come attualmente il clima che si respira ...

Nomine Rai - la strategia di Salvini : 'Punterò sugli interni e non punirò i renziani' : ... anche perché in buona parte si tratta, come auspica lui, di persone che hanno decenni di esperienza in Rai e conoscono questo mondo. Modo. Ma è un gioco d'incastri in cui chi ora sembra stare dentro ...

Matteo Salvini - Paolo Becchi : per non rischiare il logoramento Fate attenzione alle quattro 'M' : Questo governo gode al momento di un vasto consenso popolare, che non accenna a indebolirsi e questo grazie, bisogna pur dirlo, in particolare all' opera concreta di Matteo Salvini che con i fatti ha ...

Salvini : "Contro di noi gente che non ha fatto una mazza per 20 anni". E poi attacca Fabio Fazio : "Abbiamo ogni giorno tutti contro. Io non faccio il piangina, ma non c'è un Tg, non c'è una radio, non c'è un giornale, che, non dico che non esponga cose positive, ma che sia obiettivo". Matteo ...