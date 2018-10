Salento | paura in paese | la croce della chiesa va a fuoco improvvisamente

Salento - paura per un 24enne : è uscito di casa ed è sparito nel nulla : Sono ore di paura ed apprensione quelle vissute dai familiari di Enthoni Lezzi, il ventiquattrenne di Cavallino comune alle porte di Lecce [VIDEO] che sembra sparito nel nulla da sabato 22 settembre. Il giovane, dopo esser uscito di casa - che condivide con la madre - si è allontanato a bordo del suo scooter. La mamma, non vedendolo rientrare, ha avvertito le forze dell'ordine che hanno avviato le ricerche e rinvenuto il motorino di Enthoni nei ...

Salento - paura per un 24enne : è uscito di casa ed è sparito nel nulla : Sono ore di paura ed apprensione quelle vissute dai familiari di Enthoni Lezzi, il ventiquattrenne di Cavallino (comune alle porte di Lecce) che sembra sparito nel nulla da sabato 22 settembre. Il giovane, dopo esser uscito di casa - che condivide con la madre - si è allontanato a bordo del suo scooter. La mamma, non vedendolo rientrare, ha avvertito le forze dell'ordine che hanno avviato le ricerche e rinvenuto il motorino di Enthoni nei pressi ...

Terremoto in Grecia - la scossa avvertita anche in Puglia : paura e disagi nel Salento : La scossa di magnitudo 5.2 è stata avvertita fino a Brindisi: diverse persone hanno segnalato il sisma ma non si registrano feriti né danni. In Grecia tremori e boati durati diversi secondi