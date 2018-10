Russiagate | Trump | non prometto che non chiuderò indagine

Russiagate - Trump : 'Non prometto di non chiudere l'indagine' : Donald Trump si è rifiutato di impegnarsi a non chiudere le indagini sul Russiagate. "Non prometto nulla - ha dichiarato in una intervista al programma "60 minutes" della Cbs -. Ma le dirò che non ho ...

Russiagate - Trump incontrerà Rosenstein : 23.35 Il presidente Usa, Donald Trump, riceverà giovedì il vice ministro della Giustizia Rod Rosenstein, sul quale circolano con insistenza voci di dimissioni o licenziamento dopo la pubblicazione di informazioni secondo cui nel 2017 avrebbe suggerito di mettere da parte Trump perché inadatto alle funzioni di presidente. Lo riferisce la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders.

Russiagate - ex avvocato Trump collabora : ANSA, - WASHINGTON, 21 SET - L'ex avvocato personale di Donald Trump, Michael Cohen, si è sottoposto a ripetuti interrogatori da parte del team del procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller. ...

Russiagate : FBI sfida Trump su declassificazione documenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump : l'Fbi scorretta su Russiagate : 3.02 Il presidente Trump attacca di nuovo l'Fbi accusandolo di aver svolto attività di spionaggio durante la sua campagna elettorale nel 2016. Inoltre,Trump sostiene che i documenti classificati di cui ha ordinato la pubblicazione mostrano evidenti scorrettezze nelle modalità dell'inchiesta condotta dal procuratore speciale Mueller che indaga sulle interferenze russe durante la campagna per le presidenziali Usa di due anni fa.

Trump declassifica documenti Russiagate : 0.18 Il presidente Trump ha autorizzato la declassificazione di documenti riservati sul Russiagate,relativi all'inchiesta sulle interferenze di Mosca nelle presidenziali americane del 2016. Lo ha reso noto la Casa Bianca precisando che Trump ha inoltre ordinato al dipartimento di Giustizia, "compresa l'Fbi", di pubblicare tutti gli sms relativi all'inchiesta dell'ex direttore del Bureau,James Comey, dell'ex vice capo del Bureau, Andrew McCabe, ...

MANAFORT COLLABORA - SVOLTA NEL Russiagate?/ Ultime notizie - il consulente di Trump il testimone più importante : Russiagate, Paul MANAFORT si dichiara colpevole. Ultime notizie, il procuratore Mueller accerchia Trump in merito ai presunti rapporti del tycoon con i russi nel 2016(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 10:32:00 GMT)

Russiagate - adesso Manafort collabora. E Trump 'trema' : New York - Paul Manafort si è arreso. L'ex manager della campagna presidenziale di Donald Trump ha accettato di collaborare col procuratore Mueller, per evitare il secondo processo che lo avrebbe ...

Russiagate - Paul Manafort si dichiara colpevole di cospirazione contro gli Stati Uniti. Casa Bianca : “Nessun legame con Trump” : Paul Manafort, l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, si è formalmente dichiarato colpevole oggi in tribunale per due capi di imputazione: cospirazione contro gli Stati Uniti e cospirazione per ostacolare la giustizia. Ha così raggiunto un accordo con il procuratore del Russiagate Robert Mueller: accordo che “non ha nulla a che fare con il presidente o con la sua vittoriosa campagna presidenziale del 2016”, sostiene la ...

Russiagate - Paul Manafort si dichiara colpevole/ Ultime notizie - il procuratore Mueller accerchia Trump : Russiagate, Paul Manafort si dichiara colpevole. Ultime notizie, il procuratore Mueller accerchia Trump in merito ai presunti rapporti del tycoon con i russi nel 2016(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 18:51:00 GMT)

Russiagate - Trump Jr : «Non ho paura di finire in galera» : NEW YORK - «Non ho paura di finire in galera». Così, senza mezzi termini e in linea con lo stile di casa, Donald Trump Jr. In un?intervista rilasciata alla rete televisiva...

Russiagate : prima condanna - 14 giorni a ex assistente Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Russiagate : Trump - pronto interrogatorio ma a certe condizioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bob Woodward : "Fear" - il libro su Trump alla Casa Bianca/ Ultime notizie : le anticipazioni sul Russiagate : Bob Woodward, il suo libro scuote la Casa Bianca "Trump un idiota". Ultime notizie, il tycoon replica al noto giornalista vincitore di due Pulitzer: “E’ solo una frode"(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:00:00 GMT)