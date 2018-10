Russia | Salvini | le sanzioni sono un' assurdità

agi

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Il ministro dell'Interno Matteoritorna sul tema delle sanzioni allain occasione dell'assemblea nazionale di Confimi Industria e in vista del suo viaggio a Mosca: "Mercoledì torno per l'ennesima volta inperché è in corso a livello europeo il dibattito se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche contro questo Paese", sanzioni che "ritenevo, ritengo e riterrò sempre un'assurdità sociale, culturale ed economica". Perle sanzioni "ci stanno precludendo un mercato", per cui "non vado lì perche' mi pagano in rubli, come scrive qualcuno", bensì perché oggi i problemi "si risolvono con il dialogo, non con l'embargo".