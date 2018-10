Russia - Salvini : le sanzioni sono un'assurdità : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ritorna sul tema delle sanzioni alla Russia in occasione dell'assemblea nazionale di Confimi Industria e in vista del suo viaggio a Mosca: "Mercoledì torno per l'ennesima volta in Russia perché è in corso a livello europeo il dibattito se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche contro questo Paese", sanzioni che "ritenevo, ritengo e ...

Russia : Salvini - sanzioni sono assurdità : ANSA, - MILANO, 15 OTT - "Mercoledì torno per l'ennesima volta in Russia perché è in corso a livello europeo il dibattito se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche contro la Russia che ...

Salvini e Conte volano in Russia - Mosca diventa il crocevia del governo giallo-verde : Mosca diventa il crocevia del governo giallo-verde. La settimana prossima, mercoledì 17, il giorno in cui si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, Matteo Salvini volerà nella capitale russa. Il ...

La campagna di Russia di Salvini Viaggio a Mosca in chiave anti-Ue : Nuovo Viaggio a Mosca per Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno e vicepremier sarà ospite di Confindustria Russia mercoledì 17 ottobre nella capitale ex sovietica. "Parteciperò all'assemblea di Confindustria Russia per incontrare... Segui su affaritaliani.it