Russia | fuori dal carcere l’oppositore Alexei Navalny Ha scontato 50 giorni per

(Di lunedì 15 ottobre 2018) È di nuovo libero. L’oppositore russo al governo di Vladimir Putin ha passato gli ultimi 50in. Dopo essere stato messo in prigione per trenta, il fondatore diFutura, è tornato nelle mani delle forze dell’ordine dopo poche ore, il 24 settembre, per aver organizzato una manifestazione non autorizzata, quando ancora non era in libertà, contro il presidente russo che ha portato a 840 arresti a inizio settembre. “Penso che durante questi 50diabbiamo iniziato ad assistere alla degenerazione di questo regime – ha detto appena uscito ai giornalisti che lo attendevano – Dai fallimenti dei servizi segreti all’estero, ai fallimenti dell’industria spaziale. Se qualcuno pensa che questi arresti, che sono ovviamente spiacevoli, possano intimidirci o fermarci, non è così. Grazie a tutti, ora ...