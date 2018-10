Rush finale per la Brexit | ma Londra non transige sul ' caso Irlanda'

Alitalia - piano da 2 miliardi. Rush finale per un socio cinese : L’obiettivo del Governo è costituire una compagine dove il Mef possa entrare con una quota attorno al 15 per cento, affiancata da gruppi pubblici come Ferrovie dello Stato, ma anche altre aziende di Stato in corso di definizione. Ci sarà, almeno secondo le attese del Governo, un socio strategico estero...

Ciclismo Cup 2018 – Dal Giro dell’Emilia alla Tre Valli Varesine : in scena il Rush finale : Ultime battute della Ciclismo Cup: rush finale per il ‘Campionato Italiano a squadre’ in tv e sul web con PMG Sport, ecco come seguire le corse Nel weekend e inizio settimana prossima si preparano le ultime battute della Ciclismo Cup 2018, la challenge comprendente tutte le prove italiane di classe HC e 1 incluse nel Europe Tour dell’UCI, per decretare la squadra Campione d’Italia che avrà di diritto l’accesso al Giro d’Italia 2019. Sul ...

Fisco : domani ultima rata - rottamazione al Rush finale : rottamazione fiscale al rush finale. domani scade il pagamento della quinta e ultima rata della prima definizione agevolata, ma anche della seconda rata della cosiddetta rottamazione bis per i debiti ...

Universiadi a Napoli - da Losanna l'ultimo ok prima del Rush finale : Settimana decisiva per l'Universiade di Napoli quella che è cominciata oggi. L'appuntamento clou è fissato per il weekend a Losanna, in Svizzera, dove il comitato esecutivo della Fisu si riunirà per ...

Diretta/ Inghilterra Svizzera (risultato finale 1-0) streaming video e tv : decide un gol di Rushford! : Diretta Inghilterra Svizzera, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole, che le due nazionali giocano a Leicester martedì sera(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 22:42:00 GMT)

Rush finale per Cultura in Goal - i giovani dell'Ac Perugia a Castel Rigone e Piegaro : Il docu-video verrà pubblicato a breve nelle pagine Facebook 'Cultura in Goal' e 'Sport's View'. In questa intensa settimana vissuta fra le atmosfere del monastero e la vita casciana, i giovani ...

Calciomercato Torino - il Rush finale è pazzesco : ecco come cambia la squadra di Mazzarri [FOTO] : Calciomercato Torino – Da Flop a Top. Il Calciomercato del Torino cambia pelle nelle ultime ore ed il presidente Cairo piazza due colpi veramente clamorosi che completano la rosa, arrivano il centrocampista Soriano e l’attaccante Zaza. Adesso Mazzarri può tentare l’assalto all’Europa League, il presidente Cairo ha regalato al tecnico gli uomini perfetti per il modulo 3-5-2, la coppia d’attacco formata da Zaza ...

Indycar - a Pocono è il momento del Rush finale : Vincere il quinto titolo sarebbe fantastico, Cinque è meglio di quattro, giusto?!" Appuntamento a domenica 19 agosto a mezzanotte su Sky Sport Arena, canale 204