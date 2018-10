Rugby | Challenge Cup 2018-2019 | i migliori italiani della prima giornata Tommaso Allan

Rugby – Le Zebre sconfitte dai Bristol Bears nell’esordio stagionale in Challenge Cup : Sconfitta all’esordio per le Zembre in EPCR Challenge Cup: la formazione italiana si arrende ai Bristol Bears Le Zebre hanno aperto la loro campagna europea in EPCR Challenge Cup nella tana degli inglesi Bristol Bears, club neopromosso nel massimo campionato inglese. Nella prima sfida del girone 4 gli inglesi, nonostante i tanti cambi rispetto alla formazione scesa in campo 7 giorni fa nella sconfitta contro Worcester, sono partiti ...

Rugby – Challenge Cup : il Benetton supera Grenoble 40 a 14 : Netta vittoria dei Leoni che superano Grenoble 40 a 14 in Challenge Cup Allo Stadio Monigo questo pomeriggio ha avuto inizio l’avventura dei Leoni di coach Crowley in European Rugby Challenge Cup. I biancoverdi, oggi con addosso la seconda maglia biancoblu, cominciano il match subendo leggermente la voglia dei francesi di rendersi da subito pericolosi. Al 6’ è buona la difesa di Barbieri e compagni che tengono fuori dalla zona rossa ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Bristol-Zebre 43-22. Sfida decisa nella prima frazione : Non inizia al meglio la Challenge Cup di Rugby per le Zebre: la franchigia italiana è stata battuta per 43-22 in trasferta dagli inglesi del Bristol, che hanno chiuso la pratica già nella prima frazione. Sette mete per i padroni di casa, tre per gli ospiti: la formazione emiliana non riesce a trovare neppure il punto di bonus offensivo. Nel primo tempo gli inglesi passano già al 7′ con Woolmore, Sheedy trasforma per il 7-0 immediato. ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton-Grenoble 40-14. Gran gara di Treviso - cinque punti che danno fiducia : Inizia al meglio la Challenge Cup di Rugby per il Benetton Treviso, che tra le mura amiche di Monigo supera i francesi di Grenoble per 40-14 in una sfida che vede sei mete dei padroni di casa e due degli ospiti, e che praticamente si chiude dopo pochi minuti della ripresa, quando i trevigiani allungano definitivamente dal 14-7 dei primi quaranta minuti. Nel primo tempo iniziano bene i padroni di casa, che passano al 16′ con Hayward, Allan ...

Rugby – EPCR Challenge Cup : seconda trasferta per le Zebre - domani il match contro i Bristol Bears : Le Zebre sono inserite nel girone 4 al pari degli inglesi e delle altre due formazioni che si affronteranno in Siberia: i russi dell’Enisei-SMT ed i francesi dello Stade Rochelais seconda trasferta consecutiva per le Zebre che stamane sono volate verso l’Inghilterra per affrontare il primo turno della fase a gironi della EPCR Challenge Cup. domani pomeriggio alle ore 16 italiane Tommaso Castello e compagni sfideranno per la prima volta ...

Rugby – Challenge Cup : scelti i Leoni per l’esordio col Grenoble : Rugby Challenge Cup: scelti i Leoni per il match d’esordio contro Grenoble Domani pomeriggio ore 15:00 allo Stadio Monigo avrà inizio l’avventura in European Rugby Challenge Cup del Benetton Rugby impegnato contro l’FC Grenoble. I Leoni, che nello scorso match di Guinness PRO14 vinto contro i Southern Kings hanno perso per infortunio Ioane, McKinley e Steyn, si preparano ad affrontare il club francese che in questo inizio di TOP14 ha ...

Rugby – EPCR Challenge Cup : le Zebre pronte alla nuova sfida : Una EPCR Challenge Cup da affrontare con grande concentrazione secondo Bradley e Capitan Castello Conclusa la prima fase del Guinness PRO14, per le Zebre è ora di tuffarsi nella seconda competizione stagionale, la coppa europea EPCR Challenge Cup, competizione che vede al via 20 delle più forti squadre di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia, Scozia e Russia. I bianconeri sono inseriti nel girone 4 insieme ai francesi dello Stade ...

Rugby – Le Zebre hanno svelato la divisa per l’EPCR Challenge Cup : Presentata la divisa delle Zebre per le gare di EPCR Challenge Cup. L’esordio nella coppa europea sabato 13 a Bristol contro i Bears E’ stata presentata la maglia ufficiale 2018-2019 dello Zebre Rugby Club realizzata da Erreà Sport per l’EPCR Challenge Cup che vedrà la franchigia federale impegnata nel girone 4 contro gli inglesi del Bristol Bears, i francesi de La Rochelle ed i russi dell’Enisei-STM. Protagonista della terza casacca ...

