Rugby a 7 | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | conclusa la fase a gironi dei due

oasport

: Rugby a 7 Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: prosegue la fase a gironi dei due tornei. I risultati della second… - zazoomblog : Rugby a 7 Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: prosegue la fase a gironi dei due tornei. I risultati della second… - zazoomnews : Rugby a 7 Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: prosegue la fase a gironi dei due tornei. I risultati della second… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Giornata conclusiva per ila 7 alledi: a contendersi i due titoli sei squadre per ciascun torneo, inserite in un girone all’italiana, al termine del quale le prime due si affronteranno per l’oro, terza e quarta per il bronzo e quinta e sesta per non arrivare ultimi. L’Italia è assente in entrambi i tornei. Tra gli uomini cinque su cinque per l’Argentina, che per l’oro se la vedrà con Francia, mentre il Giappone si ferma a due vittorie ed un pari e sfiderà per il bronzo il Sudafrica, infine gli USA sfideranno Samoa per il quinto posto. Nel torneo femminile la Nuova Zelanda se la vedrà con la Francia per l’oro, mentre il Canada tenterà di conquistare il bronzo contro la Colombia, infine il Kazakistan affronterà la Tunisia per il quinto posto. Torneo maschile Sudafrica-Samoa 31-7 USA-Argentina ...