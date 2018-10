Rubataga | cos’è | proprietà e ricette

ideegreen

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Viene spesso confusa con una delle tante rape ma non lo è. La, che buffo nome, è un ortaggio appartenente alla famiglia delle crucifere e ha un colore ingannevole violetto. Rispetto alle rape, al di là del simile colore, vediamo come si distingue. Innanzitutto è molto più larga, a guardare bene, poi, si può notare anche che la sua parte superiore si mostra bianca con delle venature aranciate verso lo stelo, cosa che le rape non hanno. Le rape sono infatti sempre viola nella loro parte superiore. Anche i sapore dellanon è confondibile con quelli delle rape perché è dolce, quando viene arrostita, mentre le rape hanno un gusto che potrei definire più pepato o semplicemente meno dolce. (altro…): cos’è,Idee Green.