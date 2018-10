RTX 2070 contro GTX 1080 | la nuova GPU si rivela il 10% più veloce

eurogamer

: #AshesoftheSingularity: l'Nvidia RTX 2070 risulta essere il 10% più performante della GTX 1080 - Eurogamer_it : #AshesoftheSingularity: l'Nvidia RTX 2070 risulta essere il 10% più performante della GTX 1080 - FPSREPORTER : NVIDIA RTX 2070 batte GTX 1080 e AMD RX Vega 64 nella prima recensione - gigibeltrame : NVIDIA RTX 2070 batte GTX 1080 e AMD RX Vega 64 nella prima recensione -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Il 17 ottobre è una data molto importante per tutti gli appassionati del gaming su PC in quanto sarà disponibile laNvidia RTX. Se proprio non riuscite ad aspettare però, sappiate che sono già disponibili i dati di alcuni benchmark.Come riporta PCGamesN, l'utente TUM_APISAK ha effettuato delle prove mettendo a confronto RTXcon la GTXsul gioco Ashes of the Singularity con impostazioni al massimo. I risultati sono che la GTXregistra 43.9 FPS con un punteggio pari a 4.300 mentre la sua rivale RTXarriva a 48.5 FPS medi con punteggio di 4.700, il tutto si traduce con il 10% in più di performance per quest'ultima.Tenendo conto che la RTXricade nella categoria delle mid-range bastano questi primi test per farsi un'isea circa la potenza dellaarrivata nella famiglia Nvidia con architettura Turing.Read more…