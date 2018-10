Roma tra 30 giorni tornerà alle urne ma sono in pochissimi a saperlo

Opera di Roma - incanta Il Flauto Magico “cinematografico” : il capolavoro di Mozart come un film muto - tra Buster Keaton e Tim Burton : Una fiaba dai tratti gotici, tra ragni, gatti neri ed elefanti rosa galleggianti. Un’Opera lirica come una pellicola del cinema muto, con le didascalie al posto dei dialoghi: Barrie Kosky e Suzanne Andrade trasformano Il Flauto Magico di Mozart in un film degli anni Venti, calando gli attori in una scenografia caledoiscopica fatta solo di immagini proiettate, piena di citazioni cinematografiche. Il nucleo dell’ultimo capolavoro di Mozart è ...

'I miserabili' di Victor Hugo nell'adattamento teatrale di Luca Doninelli al Quirino di Roma : ...Combeferre / Babet Jacopo Morra Madame Thenardier / Magloire Maria Grazia Plos Eponine Valentina Violo Lo spettacolo ha una durata di due ore e quaranta minuti incluso intervallo ORARI SPETTACOLI da ...

Romagna : scossa di terremoto lieve tra Forli' e Cesena - avvertita - dati INGV : scossa di terremoto debole in Romagna, tremori a Forlì e Cesena. dati INGV. Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 14 ottobre 2018, esattamente alle 09.23, nel cuore...

Genzano - esplode palazzina per una fuga di gas : tra i feriti il figlio di Bruno Abbatini - giocatore della Roma : Allarme nella notte a Genzano, ai Castelli Romani: un'esplosione ha causato il crollo parziale di palazzina di tre piani in via Cesare Battisti, in pieno centro storico, a pochi passi dal Municipio. ...

L'Europa tra passato e futuro : Il senso della scommessa - Romait - : ... sulla scia, di Umberto Eco, amiamo le liste, essa può essere condensata in una serie di passaggi fondamentali : età arcaica, Grecia classica, ellenismo, Roma repubblicana e imperiale, fine del mondo ...

Tommaso - Christopher - Giorgio e gli altri pedoni. Vittime della strada - a Roma : Tommaso Mossa studiava al liceo Righi e avrebbe compiuto 18 anni il 20 ottobre. Nel pomeriggio del 3 ottobre stava attraversando la strada, nei pressi di Porta Pia, a Roma. Doveva prendere l'autobus andare agli allenamenti della sua squadra, la Sam Basket Roma. Quando ha attraversato la strada, però, un'auto l'ha investito. Lo ha centrato in pieno e sbalzato dall'altra parte della carreggiata. Trasportato al policlinico Umberto I è ...

Mostra Andy Warhol Roma 2018-2019 : date - orari - prezzi dei biglietti e opere esposte al Vittoriano : date con orari di apertura e prezzi dei biglietti per ammirare la Mostra dedicata al grande artista statunitense Andy Warhol, per celebrare i 90 anni dalla sua nascita. Al Complesso del Vittoriano a Roma sono esposte oltre 170 opere di uno degli artisti più influenti del XX secolo e principale esponente della Pop Art. Al Complesso del Vittoriano di Roma in Mostra oltre 170 opere del grande Andy Warhol Lo scorso 3 ottobre è stata inaugurata ...

Pixar tra arte e hi-tech : 30 anni di animazione in mostra a Roma - : Il percorso espositivo, progettato da Fabio Fornasari, propone una chiave di lettura basata sui concetti di Personaggio, Storia e Mondo, tre elementi fondamentali per realizzare un grande film. Il ...

Saltano patenti sulla A26 - controlli della Polstrada di Romagnano : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Saltano patenti sulla A26, ...

Tour di gusto tra sagre e fiere autunnali in terra di Romagna : In queste domeniche verranno proposti anche spettacoli teatrali, concerti e convegni. Tutti i musei della cittadina saranno ad ingresso gratuito. , Sogliano al Rubicone dista circa 30 km da Rimini. ...

Roma - entra in un bar all'Appio e spara 2 colpi : ferito alla pancia il proprietario : sparatoria nel quartiere Appio a Roma. Stasera un uomo con il volto coperto da passamontagna è entrato in un bar di via Giuseppe Manno e ha sparato due colpi di pistola contro il proprietario,...

Roma - killer entra in un bar - spara due colpi al proprietario e fugge : grave l'uomo : Un uomo con il volto coperto da passamontagna è entrato stasera in un bar di via Giuseppe Manno, in zona Appio a Roma, e ha sparato due colpi di pistola verso il proprietario, centrandolo alla pancia. ...

A Roma un pezzo dell’indagine della magistratura sulla passata gestione del Bari : Potrebbe essere trasferito a Roma un pezzo dell’indagine della magistratura barese sulla passata gestione del Bari Calcio. E’ quanto ritiene il Tribunale del Riesame di Bari che, rigettando l’istanza di dissequestro di alcuni documenti avanzata dai legali di Cosmo Giancaspro, ex patron della societa’ sportiva attualmente in liquidazione, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di ...

Roma : immediato intervento per ricoprire insegna imbrattata Autostrade : Roma – È stata subito coperta con della carta bianca, da alcuni impiegati, l’insegna di Autostrade in via Bergamini, a Roma, imbrattata poco fa da ignoti con della vernice rossa. A terra restano ancora i due fumogeni spenti e lo striscione di rivendicazione del gesto. L'articolo Roma: immediato intervento per ricoprire insegna imbrattata Autostrade proviene da RomaDailyNews.