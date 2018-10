romadailynews

: Roma: si finge tecnico termosifoni per derubare anziana signora, arrestato: Roma – Si e… - romadailynews : Roma: si finge tecnico termosifoni per derubare anziana signora, arrestato: Roma – Si e… - TG24info : Roma - Si finge tecnico dei termosifoni per rubare a casa di anziani - #TG24.info - - roma_e_roma : RT @romatoday: roma Si finge tecnico dei termosifoni per rubare a casa di anziani: la truffa seriale in zona Prati -

(Di lunedì 15 ottobre 2018)– Si e’ fintodella caldaia condominiale e con la scusa di dover effettuare un controllo per un’anomalia e’ riuscito ad entrare in casa di un’na, 72enne, che in quel momento era sola, per rubarle i gioielli. Il malvivente, un 45enne, originario della provincia di Cuneo gia’ con precedenti specifici, e’ statodai Carabinieri della StazioneSan Pietro con l’accusa di furto aggravato in abitazione. E’ accaduto qualche pomeriggio fa, il fintosi e’ presentato, come dipendente della ditta che gestisce la manutenzione della caldaia condominiale, alla porta di casa della vittima, in via della Meloria. Entrato all’interno, il truffatore ha riferito di dover fare delle verifiche su tutti ipresenti all’interno dell’appartamento e, arrivati nella camera da ...