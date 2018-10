Roma | rapina in banca finita male | caccia a 5 malviventi

Roma - rapinatori prendono in ostaggio i dipendenti di una banca : i passanti danno l’allarme e fanno fallire il colpo : I rapinatori che prendono in ostaggio i dipendenti di una banca, i passanti che danno l’allarme e fanno fallire il colpo. È successo a Roma, nel quartiere Portuense, durante un tentativo di rapina ad una filiale della banca popolare di Novara. Cinque malviventi armati hanno fatto irruzione indossando maschere e parrucche, passando attraverso un’apertura ricavata scavando da un garage adiacente. I rapinatori hanno disarmato la guardia ...

Rapina in banca a Roma : il direttore è colto da malore Ladri in fuga - ignoto il bottino : Cinque banditi hanno fatto irruzione nella filiale della banca Popolare di Novara in piazza Augusto Lorenzini

Tentano rapina in banca a Roma - ma il direttore si sente male e il colpo fallisce : Paura in una banca a Roma nel pomeriggio in zona Portuense. Cinque rapinatori armati sono entrati da un buco nella parete di un locale adiacente, hanno aggredito e disarmato la guardia giurata e hanno sequestrato i dipendenti. Puntavano al caveau ma il direttore, l'unico a conoscenza dei codici, ha avuto un malore facendo fallire il colpo. I rapinatori sono scappati pochi istanti prima dell'arrivo della polizia.Poco prima delle 16 cinque ...

Rapina in banca a Roma : il direttore è colto da malore e il colpo fallisce : Cinque banditi hanno fatto irruzione nella filiale della banca Popolare di Novara in piazza Augusto Lorenzini

Roma - spari in strada durante un tentativo di rapina : paura a Centocelle : spari in strada a Roma durante un tentativo di rapina. È accaduto stamattina in via delle Palme, nel quartiere Centocelle, in periferia. Due i colpi di pistola esplosi da due rapinatori in moto che ...

Roma : Rapina in banca a via Anagnina - rintracciato e arrestato complice : Roma – Il 2 ottobre scorso in tre, travisati ed armati di taglierini avevano Rapinato una banca di via Anagnina. La Polizia intervenuta sul posto aveva arrestato in flagrante due dei Rapinatori ancora all’interno. Il “palo” pero’ era riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle pattuglie. Le ricerche del complice si erano da subito focalizzate sulle telecamere di sicurezza della banca che avevano immortalato il ...

Arrestato in Romania il sesto rapinatore di Lanciano : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Rapina in villa a Lanciano - preso il sesto componente della banda : era in Romania : Finisce in manette anche il sesto componente della banda responsabile dell’efferata Rapina in villa vicino Lanciano ai danni dei coniugi Martelli. L’ultimo uomo arrestato è un trentaquattrenne romeno con precedenti per associazione a delinquere e reati contro la persona. Era scappato da alcuni familiari in Romania.Continua a leggere

Arrestato in Romania il sesto rapinatore di Lanciano : E' stato Arrestato a Craiova, in Romania, il sesto componente della banda responsabile della rapina di Lanciano. L'uomo, che lo scorso 23 settembre avrebbe assaltato con gli altri 5 la villa dei ...

Rapina violenta - in Romania 6° arresto : 18.25 Svolta nell'indagini sulla violenta Rapina nella villa dei coniugi Martelli a Lanciano del 23 settembre. I coniugi erano stati picchiati violentemente e alla donna era stato amputato un lobo. E' stato arrestato un sesto uomo. Si tratta di un romeno di 34 anni che era scappato dall'Italia dopo l'arresto dei cinque connazionali componenti della banda di Rapinatori.Si era rifugiato in Romania da familiari. Rintracciato tramite ...

Rapina di Lanciano - preso il sesto componente della banda : era scappato in Romania : Marius Adrian Martin, 34 anni, è stato rintracciato grazie a un'intercettazione telefonica. Questa sera gli investigatori...

Rapina di Lanciano - trovato il sesto componente della banda : era scappato in Romania : Marius Adrian Martin, 34 anni, è stato rintracciato grazie a un'intercettazione telefonica. Questa sera gli investigatori...

Preso in Romania il sesto ricercato per la rapina di Lanciano : Roma, 9 ott., askanews, - Rintracciato e arrestato in Romania un romeno di 34 anni accusato di essere il sesto componente della banda responsabile all'efferata rapina in villa subita dai coniugi ...

Lanciano - preso il 6° rapinatoreArrestato dalla polizia in Romania : E' stato arrestato a Craiova, in Romania, il sesto componente della banda di rapinatori che lo scorso 23 settembre aveva assaltato l'abitazione dei coniugi Martelli a Lanciano Segui su affaritaliani.it