Roma | paura in metro | uomo aggredisce controllore e guardia giurata

Laura Pausini Fatti Sentire World Tour 2018 - ultimo concerto il 31 Ottobre al Palalottomatica di Roma con un finale da paura! : ... dove Laura canterà i brani tratti da Fatti Sentire, l'album di inediti pubblicato per il mondo per Atlantic/Warner Music entrato subito nella top ten degli album più venduti nel mondo e i suoi ...

TRIA RIENTRA A Roma : “EURO NON A RISCHIO”/ Juncker cita la Grecia - Salvini e Di Maio : “Non ci fa paura” : Manovra, TRIA “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “Deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Caos Eurogruppo, bocciato il Def(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 23:55:00 GMT)

Roma - sfregia statua e minaccia suora : arrestato/ Video ultime notizie - paura in chiesa S. Spirito in Sassia : Roma, sfregia statua di San Luigi Gonzola e minaccia suora: arrestato un cittadino polacco. L'episodio è avvenuto nella chiesa Santo Spirito in Sassia.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:08:00 GMT)

Paura in chiesa a Roma : sfregia statua e minaccia suora : Roma, 28 set. (AdnKronos) - Ha danneggiato, usando una colonna di gesso prelevata dalla cappella, la statua di San Luigi Gonzaga e l'altare sottostante e poi ha minacciato una suora, presente nella chiesa, che ha tentato di fermarlo. E' quanto accaduto stamattina intorno alle 8 nella chiesa Santo Sp

Roma - la notte della paura : Di Francesco difende la panchina con 7 novità : Il presente e basta. Perché se la Roma non vince stasera all'Olimpico, non c'è domani. Almeno per Di Francesco. La fiducia, a prescindere da qualsiasi rassicurazione che gli arriva da dentro Trigoria ...

Roma - sassi sulle auto da cavalcavia/ Ultime notizie - paura in centro per gli automobilisti : scattano denunce : Roma, sassi sulle auto da cavalcavia. Ultime notizie, paura in centro per gli automobilisti: scattano denunce. L'episodio si è verificato attorno all'1 e 30 di ieri(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 15:42:00 GMT)

Paura in centro Roma - sassi da cavalcavia : ANSA, - Roma, 22 SET - sassi su auto nella notte dal cavalcavia di Corso d'Italia in direzione Castro Pretorio, nel centro di Roma. E' accaduto intorno all'1.30. Inizialmente c'era stata la ...

Roma - paura a San Giovanni : perde alle slot e rapina un barista : paura a piazza Ragusa, nel quartiere San Giovanni. Un uomo di 47 anni dopo aver perso alle slot-machine ha rapinato armato di con un coltello il titolare del bar: 190 euro l'entità del bottino. L'uomo,...

Roma - incendio in una suite di un hotel : paura a Piazza di Spagna : Questa mattina poco dopo le 10.30 squadre del Comando dei vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza di Spagna per l'incendio di una suite all'ultimo piano dell'hotel Spagna. Sul posto due squadre, ...

Paura del traffico a Roma? Ecco il servizio di trasporto comodo e lussuoso : Chi arriva nella Capitale è alla ricerca di un servizio per muoversi a Roma senza dovere fare i conti con

Roma - ancora fiamme su un bus Atac : paura a via Courmayeur : E' ancora emergenza 'Flambus' come è stata ribattezzata sui social. In via Courmayeur, traversa di via Cortina D'Ampezzo l'ennesimo autobus ha preso fuoco. La schiuma dell'estintore sulla strada, ...

Roma - bloccata in auto dai cinghiali : paura vicino al parco dell'Insugherata : Panico ieri in via Panattoni, vicino al parco dell' Insugherata , dove una donna a bordo di un'auto è rimasta bloccata da un branco di cinghiali . La denuncia con un video pubblicato su Facebook. ...

Roma - bus in fiamme tra le case : paura nella notte a Bellegra : Sono stati svegliati nel cuore della notte da esplosioni e sirene. paura in centro a Bellegra dove un bus della Cotral è andato a fuoco verso le 5.45. L'ennesimo caso tra Roma e provincia, dove si ...