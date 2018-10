Roma | pannello bus a terra a San Basilio | disagi per pedoni

romadailynews

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Toastgusta : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - _Desmo_ : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Silverblade655 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 15 ottobre 2018)– Una comodita’ c’e’, soprattutto per chi ha qualche problema con la vista: le fermate delle linee 343 e 444 ora si consultano meglio. Battute a parte, a, a San, in via Fabriano, che da via del Casale di Sanporta nel vicino quartiere Torraccia, o verso l’uscita 12 del Gra, tra la scuola Zaveria Cassia e la parrocchia, da circa una settimana una palina, ovvero ildella fermata degli autobus, e’ comodamente adagiata a, letteralmente sradicata dal suolo. La fermata e’ la ‘Fabriano’, la numero 77774. L’ostacolo, ovviamente, non facilita’ neanche il passaggio dei bambini di asilo ed elementari della vicina scuola. L'articolobus aa Sanperproviene daDailyNews.