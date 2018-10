Roma | il Bayern ha puntato Ünder Può partire anche Schick

Roma - l'ex presidente di Under avverte : 'Lo segue il Bayern Monaco' : Tra tutti i calciatori portati a Roma da Monchi nell'ultimo anno e mezzo, Cengiz Under è l'unico che ha fatto registrare un'impennata del cartellino: acquistato dall'Istanbul Basaksehir per appena 13,...

Bayern su Under - la Roma prepara il rinnovo : Nei giorni scorsi Calciomercato.com aveva anticipato la notizia dell'interesse del Bayern Monaco per Cengiz Under , esterno della Roma . Come riporta La Gazzetta dello Sport, i giallorossi sono pronti a rispondere offrendo al turco il rinnovo di contratto .