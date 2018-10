Roma | Dzeko | “Premier? No grazie | rimango”

Roma - le parole di Dzeko fanno scattare un campanello d’allarme : “tornare in Premier? Non si sa mai…” : L’attaccante bosniaco ha parlato di un suo eventuale ritorno in Premier League, non chiudendo definitivamente la porta Sta bene a Roma, ma il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Premier League. Edin Dzeko non nasconde la propria predilezione per il campionato inglese, nonostante stia benissimo con la maglia giallorossa addosso. Interrogato su un eventuale ritorno oltre Manica, il bosniaco non ha chiuso definitivamente la porta, ...

Dzeko : 'Tornare in Premier? Per il momento sono felice a Roma' : LONDRA, INGHILTERRA, - Certi treni passano una volta sola. Lo scorso gennaio Edin Dzeko è stato a un passo dal Chelsea ma alla fine è rimasto in giallorosso, con i Blues che hanno virato su Giroud . E ...

Roma - tutti i convocati delle nazionali. Under sfida Dzeko : Steven Nzonzi: "La quarta vittoria consecutiva ci dà fiducia. Merito anche delle parole di Di Francesco"

Roma - 12 in nazionale : c'è anche Kolarov. Dzeko - relax all'Oktoberfest : La Roma ha chiuso il ciclo prima della sosta per le nazionali con la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions, che permetterà al club di vivere i 15 giorni di pausa con più serenità. ...

Nzonzi usa la testa - Dzeko il piede : è festa Roma : Mario Tenerani Empoli La Roma fa poker di vittorie consecutive tra campionato e coppa con 14 gol segnati, un solo gol subito in questa striscia e soprattutto torna a vincere in trasferta, non lo ...

