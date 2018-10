Roma | cittadini piazza Bologna hanno vinto | Cinema Province resta aperto

Tmb Salario Roma - la protesta dei cittadini : “L’impianto ci fa male - va chiuso”. E monta la rabbia contro la sindaca e il M5s : “Basta puzza”. Oltre 300 persone, nonostante il maltempo e la zona non proprio ben collegata, hanno risposto all’appello del Municipio III e dei comitati di residenti per partecipare alla manifestazione contro i miasmi e il malfunzionamento del tmb Ama nel quadrante Salario di Roma. In piazza molti dei residenti e delle associazioni che nel 2016 votarono in massa Virginia Raggi e il M5S alle elezioni comunali in seguito alla promessa di una ...

Romania - cittadini al voto per il referendum contro le nozze gay - : La proposta è di modificare la Costituzione cambiando la definizione "unione tra coniugi" in "unione tra un uomo e una donna". È un'iniziativa di una organizzazione conservatrice, che ha lanciato una ...

Roma : Cittadini bocciano qualità della vita - nel 2018 il voto è 5 - 3 : Roma – Il voto medio attribuito dai Romani alla qualita’ della vita nella capitale nel 2018 e’ 5,3, un dato in lieve crescita dopo il minimo di 5,1 toccato nella primavera del 2016. E’ quanto rileva l’Indagine sulla qualita’ della vita e dei servizi pubblici locali 2018 dell’Agenzia per il controllo e la qualita’ dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, presentata oggi nella sala della Piccola ...

Roma : da 7 anni cittadini combattono contro Tmb Salario - sabato protesta : Roma – “Da sette anni, le zone intorno a via Salaria, in particolare Fidene e Villa Spada, combattono contro la presenza del Tmb (impianto di trattamento meccanico-biologico) e del cattivo odore che genera nel suo funzionamento. Da sette anni 40mila abitanti sono ostaggio dei miasmi che fuoriescono, una puzza nauseante che costringe le persone a tenere le finestre chiuse, senza contare le conseguenze sulla salute. A due passi dal Tmb ...

Zingaretti : Ostia - Comune separato da Roma? Cittadini hanno già votato : Roma – “La principale differenza tra noi e il governo e’ che noi apriamo le universita’ e il governo, a pochi chilometri da qui, a Fiumicino, ha definanziato l’Auditorium del mare di Fiumicino. Quindi, per cortesia, evitiamo di buttare sempre la palla in tribuna. I problemi dei Cittadini si risolvono con investimenti, con presenza di progettualita’ e invece qua c’e’ stata una brutta ...

ILIAD - NUOVE ANTENNE A Roma : CITTADINI PROTESTANO/ Ultime notizie : troppo vicine a case e strutture pubbliche : ILIAD down, problemi di rete in tutta Italia. Malfunzionamenti dalla serata di ieri: ecco cosa sta succedendo ai clienti del gestore di telefonia mobile francese(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 19:09:00 GMT)

Cittadini Settebagni citano Ama e Roma Capitale per restituzione 80% Tari : Roma – Trentatre’ Cittadini del quartiere Romano di Settebagni, con il supporto del comitato di quartiere e dell’associazione no profit Don Chisciotte, hanno citato Ama e Roma Capitale davanti alla commissione tribuTaria provinciale per ottenere la restituzione dell’80% dell’importo pagato per la Ta.ri. relativa a tutto il 2017 e alla prima meta’ del 2018. A generare il ricorso, la contestazione da parte dei ...

Cinghiali - Coldiretti Roma : stop all’invasione - a rischio aziende e cittadini : “L’incremento incontrollato dei Cinghiali, ormai oltre un milione in Italia, oltre a devastare il lavoro degli agricoltori, con coltivazione distrutte e animali allevati uccisi, mette drammaticamente in pericolo anche la sicurezza dei cittadini“: lo riporta Coldiretti Roma in una nota. “Gli incidenti stradali provocati dagli ungulati sono in aumento, così come gli attacchi alle persone, mentre le segnalazioni dei ...

Piccolo-Pelonzi : parole Gatta su ponti Roma non rassicurano cittadini : Roma – “La relazione dell’assessore Gatta sulla stabilita’ dei ponti della Capitale e’ desolante. Un tema cosi’ sensibile per i cittadini coglie la giunta Raggi del tutto impreparata. Le parole pronunciate in Aula dalla titolare dei ‘LL.PP’ in Campidoglio non rassicurano i Romani. Nell’intervento odierno dell’assessore non si fa alcun cenno alle possibili criticita’ delle ...

Se i cittadini perdono il diritto a respirare : vivere a Roma - periferia nord - in mezzo ai rifiuti : Le politiche ambientali, corretta gestione del ciclo dei rifiuti compresa, richiedono fiducia e collaborazione tra bravi amministratori e cittadini responsabili. Purtroppo a Roma, la città in cui vivo, la situazione è ben diversa e i rifiuti sono completamente fuori controllo.Uno dei tanti esempi di questa deriva è l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di via Salaria, che sprigiona un fetore incessante a poche ...

Roma - decoro - Raggi : 'Interventi su panchine divelte - 150 restituite ai cittadini' : 'Stiamo restituendo ai cittadini le panchine dei parchi e delle vie di Roma devastate dai soliti incivili. E lo stiamo facendo anche con l'aiuto di cittadini che con il loro impegno dimostrano ...

Roma : Raggi - restituiamo a cittadini panchine parchi : “Stiamo restituendo ai cittadini le panchine dei parchi e delle vie di Roma devastate dai soliti incivili. E lo stiamo facendo anche con l’aiuto di cittadini che con il loro impegno dimostrano concretamente il loro amore per la città”. Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Ad oggi, abbiamo distribuito circa un migliaio di stecche in legno ai Municipi con le quali sono stati fatti decine di interventi, restituendo ...