Roma | che sfortuna per Perotti | altro infortunio | è già il terzo

Che fine hanno fatto i Romanov? Una serie tv racconta le vicende dei discendenti (o presunti tali) dell'ultima dinastia reale russa : "Chi ha ammazzato la tua famiglia?", domanda lei allarmata. "I bolscevichi", risponde lui con grande tranquillità. I personaggi in questione fumano una sigaretta, sono in pausa fuori da un tribunale americano, discutono di quanto gli omicidi possano essere affascinanti, ridono tacitamente delle imprevedibili direzioni della vita. Un simile scambio di battute si può ascoltare in The Romanoffs, serie antologica di Amazon che porta la ...

Pd - Giachetti : “M5s? I suoi vertici sono più a destra di Salvini. Roma? Se mi ricandido a sindaco sputatemi in faccia” : “Ricandidarmi a sindaco di Roma? Si vota tra due anni, quindi c’è ancora tempo. Ma non mi ricandiderò sicuramente. Se lo farò, sputatemi in faccia”. Così, ai microfoni de L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus, risponde il deputato Pd, Roberto Giachetti, a una domanda su una sua futura presentazione alle elezioni amministrative capitoline. E puntualizza: “L’esperienza di candidato è stata intensissima, ma devastante sul piano umano e anche ...

"Roma sfida le regole di Bruxelles che non piacciono a tanti". L'analisi del Financial Times : "Il bilancio di Roma sfida le regole di Bruxelles". È il titolo di un'analisi a pagina 2 del Financial Times, che spiega come il Patto di stabilità sia diventato complesso, e che non solo l'Italia ma molti altri vorrebbero cambiarlo."Roma consegnerà una bozza di bilancio che cancella gli impegni a ridurre il deficit l'anno prossimo, optando per misure espansionistiche e tagli alle tasse. I mercati sono preoccupati e i ...

Roma - il Bayern ha puntato Ünder. Può partire anche Schick : [...] Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Roma, pressing su Tonali Tutto sulla Roma

L'oscuro passato del portiere che infranse i sogni della Roma nel 1984 : ... passata alla storia come 'Spaghetti Legs', che distrae e costringe all'errore i due campioni del mondo e consegna di fatto la coppa in mano agli inglesi. E a lui che è africano, e sarà il primo ...

L'oscuro passato del portiere che infranse i sogni della Roma nel 1984 : Chi sia Bruce David Grobbelaar i tifosi Romanisti se lo ricordano molto bene: è la finale di Coppa dei Campioni del 1984 e la Roma gioca proprio tra le mura amiche dell’Olimpico contro gli inglesi del Liverpool. I tempi regolamentari finiscono 1-1 e per la prima volta il trofeo per club più prestigioso verrà assegnato ai calci di rigore. In porta nel Liverpool gioca proprio lui, Grobbelaar, portiere che viene dallo ...

Salvini ma de che. Quel che conta la Lega a Roma : Esce dall’Aula e allarga le braccia, quando gli si fa notare che ormai Montecitorio è un luogo d’ozio. “Sono in profondo imbarazzo, non ve lo nego”. E d’altronde Fabio Rampelli è tra l’altro vicepresidente della Camera. Qualcosa potrebbe anche fare. “Pensavamo che col M5s al governo il Parlamento av

Il gesto Romantico di Kate Middleton e William batte anche Meghan e Harry : Altro che Meghan e Harry, i più romantici al matrimonio di Eugenia di York sono stati loro: Kate Middleton e William. Da sempre morigerati e attenti a rispettare l’etichetta reale, i duchi di Cambridge si sono lasciati andare ad un gesto d’affetto che ha conquistato tutti. Kate Middleton, da appena sei mesi mamma di Louis, è stata fra le protagoniste indiscusse delle nozze di Eugenia, cugina di William. La duchessa ha raggiunto il ...

Che cos’è il rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943 : il sabato nero degli ebrei : Settantacinque anni fa, più precisamente il 16 ottobre 1943, ci fu il rastrellamento del ghetto di Roma con la successiva deportazione degli ebrei della Capitale direttamente nel campo di sterminio di Auschwitz. Anche la Rai e Alberto Angela hanno scelto di raccontare il "sabato nero" degli ebrei Romani.Continua a leggere

Nesso vaccini-autismo - anche la Procura di Roma respinge l'ipotesi : Per i pm di piazzale Clodio, invece, affermare che i vaccini possano causare l'autismo o altre patologie 'sulla base di studi pseudo scientifici facilmente smontati non solo dalla scienza ufficiale ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per i concerti di Michele Zarrillo da Roma a Milano : I concerti di Michele Zarrillo per Vivere e Rinascere sono finalmente ufficiali. Dopo il tour che l'ha tenuto impegnato nei mesi appena trascorsi, l'artista Romano è pronto a tornare sul palco con la musica del disco che ha rilasciato nel febbraio del 2017 a seguito della sua partecipazione al Festival di Sanremo con Mani nelle mani. Queste le parole con le quali ha voluto spiegare la scelta di prendersi dei tempi maggiormente dilatati e ...

Roma - il vincolo con vista sul rudere che blocca l'interporto del Lazio : Dodici secondi. Nel film di Pasolini, Uccellacci e uccellini, era il 1966, la torre maggiore di Santa Palomba, già diroccata all'epoca, compare sullo sfondo in un paio di inquadrature, dodici secondi, ...