Roma a ritmo continuo | cinque gare in un mese

Milan - con ritmo e consapevolezza sei grande! Higuain decisivo anche senza gol : Roma trasformata e irriconoscibile : Il Milan trova la prima vittoria al Meazza e i primi 3 punti della sua stagione superando la Roma per 2-1: segnali incoraggianti sul piano del gioco, Higuain non segna ma fornisce l’assist del gol vittoria. Roma rivoluzionata da Di Francesco e irriconoscibile Prima partita in casa, prima vittoria davanti al pubblico festante del Meazza e primi 3 punti della stagione. Il Milan scaccia via i fantasmi di Napoli e supera 2-1 la Roma ...